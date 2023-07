Fernsehlotterie stützt Segeltörn von kranken Jenaer Kindern

Jena. Drei Jahre lang jährlich 27.000 Euro an Verein Sailing Kids. Seit 2008 schon fast 150 Patienten auf dem holländischen Ijsselmeer

Der Verein Sailing Kids Jena kann jetzt die Finanzplanung zu den Erholungsschifffahrten für kranke Kinder ein wenig entspannter angehen. In den nächsten drei Jahren wird die Deutsche Fernsehlotterie gGmbH pro Jahr die Kinderreisen mit 27.000 Euro unterstützen. Das hat Lotterie-Geschäftsführer Christian Kipper am Donnerstag bei einer Feier in der Strandbar „Strandschleicher“ am Schleichsee verkündet.

Mal nicht die Krankheit

Sailing-Kids-Mitstreiter Sven-Peter Grunow erinnerte daran, dass der Verein seit 2008 jährlich Segeltouren für krebskranke Kinder auf dem niederländischen Ijsselmeer organisiert. 2011 habe sich sogar ein größeres Schiff finden lassen, so dass die Eltern mitgenommen werden können wie auch Geschwister der Kranken. Von Geschwistern, den „Schattenkindern“, wie Grunow berichtete, habe es zuvor tatsächlich Äußerungen gegeben von der Art: Du Papa, ich will auch krank sein, damit ich mitfahren kann. Seit 2019 wird zusätzlich eine Segelwoche angeboten für Kinder, die an Diabetes-Typ 1 leiden. Mädchen und Jungen dieser Gruppe sind soeben von ihrem Törn zurückgekehrt. Und am Sonntag gehen wieder sieben krebskranke Kinder auf Erholungsreise. „Oft sind das Kinder, die einen sehr schweren Weg hinter sich haben – nicht nur mit der Therapie, sondern auch mit einer Knochenmarkstransplantation“, sagte Bernd Gruhn. Der Professor leitet die Kinder-Onkologie am Uniklinikum Jena (UKJ) und hatte mit seinen Patienten schon gemeinsam eine Handbreit Ijsselmeer-Wasser unterm Kiel. „Es ist schön für die Kinder, über Gott und die Welt zu erzählen und mal nicht über die Krankheit“, sagte Gruhn.

Alle an Bord arbeiten mit

Ina Grunow ist wie ihr Mann Sven-Peter seit 2008 bei den Sailing Kids Jena. Die Urgründe dafür lägen in der seit 1995 bestehenden Verbindung des Jenaer Karnevalsvereins LNT zum holländischen Skipper Ruud Stamm, der seinerseits seit 2007 in Holland „Sailing Kids“-Segeltouren ermöglichte. Nein, so erläuterte Ina Grunow, die 27.000 Euro allein würden nicht ausreichen für eine „Sailing Kids“-Saison. Die würden schon für die Schiffsmiete und die Bustouren benötigt. Insgesamt veranschlage man pro Jahr bei zwei Segeltouren 40.000 Euro. Mitzukalkulieren seien Ausflüge, Fahrradtouren, Museumsbesuche, Beköstigungen. Wichtig zu wissen: Es müssten alle an Bord des Dreimasters „Vrijheid“ („Freiheit“) mitarbeiten, sagte Ina Grunow. Das beginne zum Beispiel mit Knotenkunde. Ina Grunow verwies darauf, dass 2008 bis 2021 insgesamt 147 kleine Patienten, 100 Mütter und Väter wie auch 73 Geschwisterkinder mitgesegelt sind.

840.000 Euro für Jena

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) dankte der Fernsehlotterie-Gesellschaft, die in Jena seit der Wende Projekte mit insgesamt 840.000 Euro gefördert habe. Es sei gut, dass den Kindern mit dem UKJ Thüringens „Supramaximalversorger“ helfe. – Und zudem, die Erholung in Holland ermöglicht werde. Das sei etwas, „was man nicht verordnen kann“.

Christian Kipper berichtete, dass Kinderreisen „die Wurzeln der Deutschen Fernsehlotterie“ darstellten. Nach Angaben von Koordinatorin Regina Terzic ermöglicht die Lotterie jedes Jahr über 1000 Kindern die Teilnahme etwa an Schwimmfreizeiten, Zirkusprojekten und Fußballcamps.