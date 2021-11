Fernwärmeleitung Jena-Nord: Erfolgreicher Start für Reparatur

Jena. Zweite Unterbrechung am 9. Dezember nötig. Die eingesetzten Heizcontainer bleiben bis dahin im Einsatz.

Die Fernwärmeversorgung in Jena-Nord ist nach der planmäßigen Unterbrechung wieder hergestellt. Anlass war die betriebsnotwendige Reparatur an der Fernwärmeleitung in der Naumburger Straße. Nach der Havarie dort im vergangenen Februar war die Fernwärmeleitung zunächst provisorisch repariert worden.

Am Dienstag wurde das alte Leitungsstück ausgebaut und mit dem Einbau der neuen Leitungsteile begonnen. Dies wird nach Angaben der Stadtwerke in den kommenden Tagen nun fortgesetzt. Durch Ausgleichsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Einsatz von Heizcontainern, konnten die Stadtwerke Jena Netze die Auswirkungen der Fernwärmeunterbrechung lokal deutlich eingrenzen. Vor dem endgültigen Abschluss der Reparatur sei eine zweite Unterbrechung der Fernwärmeversorgung erforderlich. Diese ist derzeit für den 9. Dezember geplant.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

An diesem Tag ist dann auch der Bereich der Stifterstraße betroffen. Die eingesetzten Heizcontainer bleiben bis dahin im Einsatz.

Bei der nun laufenden Reparatur werden 18 Meter Leitung sowie zwei individuell gefertigte „Abzweige“ mit einem Durchmesser von je 35 Zentimeter sowie 36 Meter Leitung mit Durchmesser von 12,5 Zentimetern direkt im Kreuzungsbereich Naumburger Straße/Altenburger Straße neu verlegt.

Aufgrund langer Lieferzeiten für die benötigten Kunststoffmantelrohre war ein früherer Baustart nicht möglich. Zusätzlich musste auch das „Vorrücken“ der aktuellen Baustelle in der vorderen Dornburger Straße abgewartet werden, damit eine Umleitung der Buslinie 15 und des Fahrzeugverkehrs über die südliche Schützenhofstraße möglich ist. Auch war die Verfügbarkeit entsprechender Spezialfirmen abzusichern, damit die anspruchsvolle Baumaßnahme bei Fortführung des Straßenbahnverkehrs durchgeführt werden kann.