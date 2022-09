Fertigstellung des Jenaer Leichtathletikstadions verzögert sich wetterbedingt

Jena. KIJ: Die Arbeiten können nun erst wieder im Frühjahr 2023 aufgenommen werden. Name für die neue Arena gesucht.

Durch die vielen Regentage im Monat September steht nun fest, dass das Leichtathletikstadion nicht wie geplant im Oktober zur Nutzung übergeben werden kann. Das bestätigte der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena (KIJ) am Freitag.

„Nach dem heißen und trockenen Sommer freuen wir uns einerseits, dass die Natur, aber auch unsere Rasen-Sportanlagen, die wir nicht bewässern konnten, wieder aufleben können. Gleichzeitig bedauern wir es sehr, dass die Tartanbahn nun nicht wie zeitlich geplant fertiggestellt werden kann“, sagt Beate Wachenbrunner, Werkleiterin des Eigenbetriebs. Für das Stadion sei einhochqualitativer, funktionaler Kunststoffbelag ausgewählt worden, der den Anforderungen an eine Leichtathletik-Wettkampfarena des Typs A entspreche. Die Verlegung des Belags erfolge in verschiedenen Schichten und erfordere hierfür ideale Wetter- und Rahmenbedingungen. Kleinste Wassereinlagerungen würden nachhaltigen und kostenintensiven Schaden verursachen. Aus diesem Grund hätten die Arbeiten am Kunststoffbelag bereits mehrfach unterbrochen und nun leider vollständig eingestellt werden müssen.

Für Sportler Ersatztrainingsstätten und -zeiten organisiert

Jahreszeitlich bedingt könnten die Arbeiten nun erst wieder im Frühjahr 2023 aufgenommen werden. „Alle weiteren Arbeiten wie Pflasterarbeiten, Zaun- und Elektroarbeiten, Begrünung und Bepflanzung werden wie geplant fortgesetzt. Für die Sportlerinnen und Sportler wurden Ersatztrainingsstätten und -zeiten organisiert.“ Mit der erst im Sommer 2019 fertiggestellten Sportanlage am Jenzig und der Anlage in Lobeda-West sei das Training unter sehr guten Bedingungen möglich – in der ohnehin nur noch begrenzten Zeit, in der im Freien trainiert wird.

„Viele Vereine zeigen sich solidarisch hinsichtlich neu eingeteilter Zeiten und haben Verständnis, dass in Zeiten von großen Baumaßnahmen Einschränkungen nicht zu vermeiden sind“, sagen Torsten Güllmar und Beate Wachenbrunner, die sich als neue Werkleiterin selbst ein Bild von den zur Verfügung stehenden Anlagen machte. „Gern hätten auch wir die Anlage jetzt im Oktober eingeweiht. Nun hoffen wir, im Frühjahr die passende Wetterbedingungen vorzufinden“, sagt Sportdezernent Benjamin Koppe.

KIJ möchte die kommenden Wochen und Monate nutzen, um gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, den Vereinen und Sportlern einen Namen für die neue Arena zu finden. Dazu wird es demnächst weitere Informationen geben. Vielleicht können einige der Jenaer Sportlerinnen und Sportler, die schon in den den verschiedensten Leichtathletikstadion auf der Welt aktiv waren, für die Jury gewonnen werden.