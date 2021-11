Festkonzert in Kahla wird nachgeholt

Kahla. Wegen Krankheit musste die Veranstaltung in der Kahlaer Stadtkirche am Reformationstag ausfallen.

Das Festkonzert mit Chor und Orchester zum Abschluss der Johann-Walter-Woche in der Kahlaer Stadtkirche musste kurzfristig am Reformationstag ausfallen. Grund dafür sei Krankheit gewesen. Das Konzert soll in nächster Zeit, möglicherweise aber erst im kommenden Frühjahr, nachgeholt werden, teilt der Förderkreis Orgel mit. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin. Die Karten können aber auf Wunsch im Pfarramt Kahla zurückgegeben werden.