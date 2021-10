Organist Matthias Eisenberg gastiert am 29. Oktober in Kahla.

Festkonzert zum Abschluss in Kahla

Kahla. Johann-Walter-Woche in Kahla endet am Sonntag

Die Johann-Walter-Woche in Kahla zog am Mittwoch das Publikum in die Stadtkirche. Der Jugendchor von St. Marien Greiz trug Werke aus dem 16. Jahrhundert vor, der Zeit Johann Walters. Aber auch zeitgenössische Musik stand auf dem Spielplan. „Die jungen Musiker unter Leitung von Kantor Ralf Stiller sind nicht nur begabte Sänger, sondern ebenso herausragende Instrumentalisten und musizierten sowohl gemeinsam als auch zusammen mit dem gerade neu eingeweihten Johann-Walter-Positiv“, teilt Maren Hellwig vom Förderkreis Orgel mit.

Am Freitag, 29. Oktober, folgt ein Orgelkonzert mit Matthias Eisenberg in der Kahlaer Stadtkirche. Die Musik-Woche endet mit dem Höhepunkt am Sonntag, 31. Oktober, 17 Uhr. Zum Festkonzert erklingen das „Magnificat“ und die Kantate „Wir danken dir, Gott“ von Johann Sebastian Bach, dazu Chorsätze von Johann Walter. Zu hören sind die Johann-Walter-Kantorei Kahla, das Kollegium voKahle, Solisten und das Reußische Kammerorchester Gera, die Leitung hat Kantorin Ina Köllner.

Freitag, 29. Oktober, 19 Uhr, Stadtkirche Kahla; Karten zu 14 Euro im Vorverkauf im Pfarrbüro Kahla. Es gilt die 3G-Regel.