Festwoche in Dorndorf startet mit einer 100-Jährigen

Die beiden Festwochen anlässlich 140 Jahre Alte Schule und 20 Jahre Schulförderverein in Dorndorf-Steudnitz sind am Dienstagnachmittag furios gestartet. Die Mitglieder des Fördervereins „Alte Schule“ konnten 30 ehemalige Lehrerinnen und Lehrer, Pionierleiterinnen, Hortnerinnen, Sekretärinnen und das Hausmeister-Ehepaar zu einer gemütlichen Runde mit Kaffee und Kuchen begrüßen.

Am 12. Juni 2018, dem Tag des Lehrers, gab es schon einmal ein solches Treffen. Damals waren aber längst nicht so viele Gäste der Einladung gefolgt. Eine Frau stand am Dienstag besonders im Fokus: Charlotte Rochelmeyer.

Am 12. Juni hatte sie ihren 100. Geburtstag in Jena gefeiert. In der Dorndorfer Schule arbeitete sie von 1949 bis 1961. Eigentlich war sie Kindergärtnerin. Sie widmete sich schon früh dem Stricken, dem Nähen, Sticken und Häkeln. Sie wurde angesprochen, ob sie nicht als Lehrerin das Fach an der Schule in Dorndorf unterrichten wolle.

„Mit Kindern konnte ich ja schon immer gut umgehen. Da habe ich zugesagt. Da war ich Lehrerin. Ich habe meinen Beruf geliebt“, sagte sie. Später, von 1962 bis 1979, arbeitete sie in einer Sonderschule in Jena. Danach folgten drei Jahre in der Kinderklinik in Jena.

Handarbeit und Sport waren ihre Fächer

In Dorndorf unterrichtete sie das Fach Handarbeit, später kam das Fach Sport dazu. „Ich komme sehr gern nach Dorndorf zurück. Sicherlich brauche ich jetzt Hilfe. Das Laufen fällt mir nicht mehr so leicht. Ich freue mich aber, noch einige Mitstreiterinnen von damals wieder zu sehen“, sagte sie. Dabei schaute sie zu Margarete „Gretel“ Pawlowski herüber. Sie ist 83 Jahre alt. Sie war die zweitälteste in der Runde am Dienstag. Gerade einmal 64 Jahre ist Sabine Hähnert. Sie war die Jüngste. Seit dem 1. August genießt sie das Rentnerleben. „Es war nicht einfach, die Adressen und Telefonnummern herauszufinden. Die ehemaligen Lehrer wohnen ja mittlerweile überall verstreut“, sagte Brigitte Eckardt vom Förderverein.

Die 100-Jährige, die im Präsidium Platz nehmen durfte, verriet auch das Geheimnis für ihr hohes Alter. „Ich habe immer gesund gelebt. Habe Sport getrieben. War immer in Bewegung“, sagte sie. Das Stückchen Torte, das vor ihr stand, schmeckte ihr auch sehr gut. Nach einer kurzen Pause schaute sie über die anderen Tische und fragte: „Kuchen mit Schokolade ist wohl nicht darunter?“ Ihr Wunsch blieb nicht ungehört. Keine zwei Minuten später reichte ihr Brigitte Eckardt ein Stück Kuchen auf einem Unterteller, das war überzogen mit viel Schokolade.

Zurückblicken auf Geschaffenes

Die offizielle Begrüßung der Gäste übernahm Yvonn Rost, Vorsitzende des Fördervereins. Sie schaute in ihrer kurzen Ansprache nicht nur auf das bereits Geschaffene in dem Gebäude zurück. Sie blickte auch auf die nächsten Vorhaben. Das Treppenhaus soll gestrichen werden. Die Außenanlagen der Schule, die zwar nicht dem Verein gehören, sollen verschönert werden.

Rost lud die Anwesenden zu einem Rundgang durch das Haus ein. „Sie werden es schnell sehen: Es hat sich alles verändert. Sie werden die Räume kaum noch erkennen“, sagte Rost.

Geehrt wurde das Gründungsmitglied des Fördervereins, Ursula „Ursel“ Schiller. Sie bekam die Ehrenamtscard des Saale-Holzland-Kreises verliehen. „Die Ursel lebt zwischen der Enkelbetreuung und der Schule. Sie hat die Bibliothek aufgebaut, pflegt den Medienbestand und arbeitet die Schul-Geschichte auf. Und sie hat in den vielen Jahren zahllose Kuchen schon gebacken für unsere Veranstaltungen. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Du hast diese Auszeichnung wirklich verdient“, so die Vereinsvorsitzende.

Alle hoffen auf ein baldiges Wiedersehen

Nach gut einer Stunde war der Nachmittagstreff der ehemaligen Pädagogen schon wieder Geschichte. Alle verabschiedeten sich mit den Worten, sich hoffentlich bald mal wieder zu sehen.

Die Tochter von Charlotte Rochelmeyer, die 75 Jahre alte Gudrun Kraft-Methfessel, eine bekannte Künstlerin und Buchillustratorin, hat sich für 2020 bereits angekündigt zu einer Vernissage in der Alten Schule.

In der Schule in Dorndorf wurde bis 1971 unterrichtet. Von 1972 bis 1976 wurde das Haus als Schulhort genutzt, von 1976 bis 1981 als Sonderschule, dann bis 1990 als Station Junger Naturforscher. Zwischen 1990 und 1997 war das Haus ein Schullandheim.



Festprogramm 140 Jahre Alte Schule und 20 Jahre Förderverein:

Freitag, 8. November, 18 Uhr, Festveranstaltung für geladene Gäste

Sonnabend, 9. November, 19 Uhr, Kabarett „Anakonda“ (ausverkauft)

Sonntag, 10. November, 16 Uhr, Dia-Vortrag mit Steffen Tröber „Auf den Spuren des Islam und Weihrauch“

Dienstag, 12. November, 16 Uhr, Keramik-Malen für jedermann

Sonntag, 17. November, 15.30 Uhr Kaffeeklatsch mit „Klatschmohn“, 12,50 Euro