Jena. Während der Fahrt ist in Jena ein Müllfahrzeug in Brand geraten. So reagierte der Fahrer.

Feuer in Müllfahrzeug ausgebrochen

Am Donnerstag ist in Jena die Ladung eines Müllfahrzeuges, aus bisher ungeklärter Ursache, in Brand geraten. Der Fahrer habe das Feuer während der Fahrt in Maua bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnte der Fahrer die Ladung teilweise selbst entladen und löschen. Anschließend begleiteten Polizei und Feuerwehr den Müllwagen zum Wertstoffhof Jena, wo dieser vollständig entladen und gelöscht wurde. Zu diesem Zeitpunkt schwelte und qualmte der Inhalt noch.

Derzeit gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

