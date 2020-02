Ein Kellerbrand wurde am Montag Nachmittag in der Richard-Zimmermann-Straße 3 von der Feuerwehr bekämpft.

Zu einem Kellerbrand kam es am Montag in Lobeda-Ost. Verletzt wurde niemand. Eine Frau wurde wegen Rauchgasschäden ärztlich untersucht.

Feuerteufel zurück am Ausgangspunkt

Jena. Kehrt der Feuerteufel zurück an den Ausgangspunkt seiner Taten? Eine Frage, die sich gestern Nachmittag stellte. Denn genau in jenem Haus Nummer 3 in der Richard-Zimmermann-Straße hatte zu Silvester 2018 zu 2019 jener rätselhafte Serie von Kellerbränden in Neulobeda begonnen, die bis in den Sommer verlief und noch immer der Aufklärung harrt.

Nun brannte es also wieder dort. In einer Kellerbox sei der Brand ausgebrochen und habe mehrere Nachbarboxen in Mitleidenschaft gezogen, berichtet Einsatzleiter John Großinger von der Jenaer Berufsfeuerwehr. Das Feuer habe zu einer größeren Rauchentwicklung geführt, die das gesamte Treppenhaus erfasste. Personen seien nicht verletzt worden. Eine junge Frau allerdings begab sich wegen des Verdachts auf eine Rauchgasschädigung ins Krankenhaus. „Wir haben die Bewohner nicht evakuieren müssen“, sagt Großinger. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gebracht worden, wobei auch mehrere freiwillige Feuerwehren wie die aus Lobeda und Winzerla halfen. Als wertvoll habe sich erwiesen, dass die Wohnungen hier alle über eine Rücksprechanlage verfügen, so dass die Feuerwehr alle Bewohner über dieses System informieren konnte. Sie wurden aufgefordert, Ruhe zu bewahren und ihre Wohnungen bis zu einer Entwarnung nicht zu verlassen. Vorsorglich war auch ein Löschfahrzeug mit einer ausgefahrenen Drehleiter vorgefahren. So beobachtete aus luftiger Höhe ein Feuerwehrmann die Lage, um schnell zu helfen, falls es zu einer Panikreaktion eines Bewohners in oberen Stockwerken gekommen wäre. Eine Bewohnerin hatte den Rauchgeruch bemerkt und die Feuerwehr verständigt, da dicke Rauchwolken aus der Kelleretage emporzogen und im ganzen Haus starker Brandgeruch wahrnehmbar gewesen sei. Auch andere Bewohner hatten das Feuer rasch entdeckt. Sie alle sind in großer Sorge, weil ihr Haus nun schon wieder Opfer eines Kellerbrandes geworden ist und hoffen auf baldige Aufklärung.