Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Jena

Jena Das ist in Winzerla passiert.

In der Winzerlaer Max-Steenbeck-Straße hat es am Sonntagabend in einem Keller gebrannt. In einem Müllraum stand eine Wertstofftonne in Flammen, dies rauchte stark.

Die Berufsfeuerwehr mit ihrem Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr Winzerla kamen nach dem Notruf. Ein Löschtrupp hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt. Die Kripo ermittelt.

Zuletzt hatte es in Winzerla am Freitag in die Bertolt-Brecht-Straße gebrannt.