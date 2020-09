Feuerwehr-Einsatz mit schnellem Ende in Jena-Nord

Jena. Am Sonntagabend schrillten die Sirenen in Jena-Nord – darum rückten die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Jena-Zwätzen aus.

Die Jenaer Feuerwehr ist am Sonntagabend zu einem Einsatz in die Schützenhofstraße in Jena-Nord ausgerückt, weil ein Brandmelder in einem Haus schrillte. Die Alarmierung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Jena-Zwätzen erfolgte um 17.52 Uhr.

Rauchmelder macht Anwohner aufmerksam

Nachbarn hatten die Alarmgeräusche aus dem Haus gehört und die Feuerwehr verständigt. Die Retter erkundeten mit einer Drehleiter die Lage, weil der Hauseigentümer nicht anwesend war. Von außen war kein Rauch zu sehen. Die Einsatzkräfte zogen in Erwägung, ein Fenster aufzubrechen und sich dann von ihnen davon zu überzeugen, dass wirklich nichts brannte oder schmorte.

Doch der verständigte Hauseigentümer eilte mit dem Auto herbei und übergab der Feuerwehr den Türschlüssel. Die Einsatzkräfte fanden den schrillenden Rauchmelder, der offenbar defekt war. Bei einer leeren Batterie machen sich die Geräte ebenfalls bemerkbar, aber nicht in der Intensität wie bei der Warnung vor Rauch. Und jener schrillte so wie bei einem Brand.

Der Einsatz war nach einer Viertelstunde beendet. Die Straße blieb während der Arbeit der Retter kurzzeitig gesperrt. Es kam zu Verspätungen auf der Buslinie 15.

Rauchmelderpflicht für alle Wohnungen seit 2019

Eine Pflicht für Rauchmelder in Wohngebäuden besteht in Thüringen bereits seit dem 29. Februar 2008. Allerdings galt diese zunächst nur für Neubauten. Im vergangenen Jahr ist die Übergangsfrist abgelaufen. Seit dem 1. Januar 2019 müssen auch in bestehenden Wohnungen Rauchmelder installiert sein. Für den Einbau und die Wartung ist der Vermieter verantwortlich. Die Geräte müssen mindestens in allen Schlaf- und Kinderzimmern sowie in Fluren, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, eingebaut sein.

Erst im Juni hatte ein Rauchmelder in Jena-Nord dazu beigetragen, dass Nachbarn rechtzeitig eine starke Rauchentwicklung in einer Wohnung bemerkten. Dort war in der Nacht ein Topflappen auf dem Herd in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte einen Mann aus der völlig verqualmten Wohnung retten.

