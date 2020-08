Feuerwehr-Geburtstagsrunde in Schöps mit zwei Einsätzen

Die rüstige Seniorin Doris Herrmann aus Schöps war in ihrem Leben nie in der Feuerwehr. Dennoch kamen am Sonnabend zu ihrem 80. Geburtstag viele bekannte Gesichter der Kahlaer Freiwilligen Feuerwehr und des Feuerwehrvereins.

Gratulanten waren der Stadtbrandmeister Frank Lötel (51), der Feuerwehrvereinschef Steve Ringmayer (37), der ehemalige Feuerwehr-Vereinschef Ulrich Meyfarth (57) und Rene Casta (40) vom Vorstand des Feuerwehrvereins. Alle sind entweder verwandt mit der Jubilarin aus Schöps oder sie gehören zum Freundeskreis.

Dass die Geburtstagsrunde am Sonnabend in den Räumen der Feuerwehr und des Feuerwehrvereins organisiert wurde, erwies sich für die Feuerwehrleute als Glücksgriff. Zwischen der Kaffeerunde und dem Abendessen schlug zweimal der Piepser an. Die Lötels, Ringmayers und Meyfarths mussten ausrücken zu zwei Einsätzen. Die Kameraden wurden zur Unterstützung des Rettungsdienstes gerufen. „Das war ein aufregender Tag, zumal wir bereits am Vormittag im Einsatz waren, als der starke Regen kam. Da gab es zahlreiche Überflutungen“, sagte Frank Lötel.

Sindy Meyfarth (35), die Enkelin von Doris und selbst aktives Mitglied im Feuerwehrverein, hatte die Feier organisiert. „Bei unseren Feuerwehrfesten in Kahla hatte Doris immer im Hintergrund mitgearbeitet. Auf sie war immer Verlass. Und dann war auch ihr Mann Rolf über viele Jahre in der Feuerwehr in Schöps. Rolf lebt nicht mehr.“

In Altendorf und Schöps kennt man Doris Herrmann. Sie arbeitete zu DDR-Zeiten viele Jahre in der Telefonzentrale. Ihre Enkelin sagt: „Doris hat immer ein offenes Ohr. Sie hält mit ihrer Art und mit ihrem Auftreten die gesamte Familie zusammen.“

Die Räume der Kahlaer Feuerwehr nutzen das Jahr über zahlreiche Angehörige der Wehr und des Vereins für Familienfeiern. 2019 waren es zwischen 10 und 15 Veranstaltungen. In diesem Jahr wird diese Zahl wohl nicht erreicht. Der 80. Geburtstag von Doris Herrmann war erst der zweite nach den Corona-Lockerungen.