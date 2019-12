Feuerwehr in Jena: Warum sie immer mehr Einsätze fahren muss

Eines lässt sich über das zu Ende gehende Jahr mit Sicherheit sagen: So viel gebrannt wie 2019 hat es in Jena lange nicht: Mittwochvormittag gab es einen Wohnungsbrand in der Schrödingerstraße. Den Tag zuvor hatte es im Damenviertel gebrannt. Davor hatte jemand Feuer in der öffentlichen Toilettenanlage auf der Rasenmühleninsel gelegt. Verletzte gab es glücklicherweise bei keinem der Brände. Warum brennt es in Jena immer öfter?

Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU) bestätigte gegenüber der Redaktion steigende Einsatz-Zahlen. Statt einer statistischen Auswertung mit den Jahressummen geht zunächst die aktuelle Brandursachen-Ermittlung vor: Für den Dienstagsbrand im Damenviertel gelten mittlerweile Bauarbeiten als wahrscheinlichster Grund.

Feuerwehr-Chef Peter Schörnig (links) und Ordnungsdezernent Benjamin Koppe mit dem Brandschutzbedarfs- und Entwicklungsplan der Stadt. Foto: Foto: Thomas Beier

Die steigende Tendenz will Koppe dabei nicht einfach nur mit mehr technischen Defekten, grob fahrlässigem Leichtsinn oder Brandstiftung begründen. Das Wachstum der Stadt spiele ebenso eine Rolle. Oder vielleicht auch die älter werdende oder immer stärker abgelenkte Bevölkerung. Für den Brand in Winzerla war „auf dem noch eingeschalteten Herd vergessenes Essen“ die Ursache.

Neues Katastrophenschutz-Lager

Am Mittwoch sorgte der Jenaer Brand- und Katastrophenschutz auch für positive Nachrichten: Die Katastrophenschutzzüge von ASB und DRK sind in den modernen, Erweiterungsbau der Feuerwache Süd in Jena-Göschwitz umgezogen. Der Umbau war erforderlich, weil auf dem Burgauer Gelände am „Alten Gut“ der Wohnungsbau startet. Die alten Garagen dort müssen dann weg.

Die Feuerwache Süd bekommt zudem mehr Personal, was weiterer Grund für die bauliche Erweiterung ist. So soll bei größeren oder mehreren Bränden schneller ein zweiter Zug ausrücken können. Den besonders im Südraum sind die Brandschutzanforderungen wegen hoher Gebäude und viel Industrie groß.

Mit den Wöllnitzern und Lobedaern

Benjamin Koppe spricht ein weiteres Thema an, das im vom Stadtrat bestätigten Brandschutzkonzept nachzulesen ist: der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses für die freiwilligen Wehren in Wöllnitz und Lobeda-Altstadt. „Wir wollen beide Feuerwehren bei den Planungen mitnehmen und erst eine Entscheidung treffen, wenn Einigkeit erzielt ist“, sagt er. Als Standort ist ein Grundstück im Bereich Erich-Hallbauer-Weg im Gespräch. Beide Feuerwehren sind mit ihren bisherigen Standorten sehr verwurzelt.

Der Südosten der Stadt mit dem Klinikum und Lobeda hat aus Brandschützer-Sicht Defizite. Das liegt an der größeren Entfernung zur Berufsfeuerwehr-Wache Nord und der trennenden Wirkung der Saale zu der eigentliche nahen Wache-Süd in Jena-Göschwitz.

Die Ursachen der jüngsten Brände und warum es bei der Feuerwehr Sitzbereitschaft gibt

Zum Brand in der Schrödingerstraße ist Folgendes bekannt: Die Bewohner hatten Essen auf dem Herd vergessen und das Haus verlassen, teilte die Feuerwehr mit. Der Rauchmelder ging an. Ruß und Qualm haben die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen, die Küche ist stark beschädigt. Auch in die Wohnung darüber zog der Qualm. Diese Wohnung ist derzeit nicht bewohnt, da sie gerade renoviert wird. – Das Feuer war schnell gelöscht. Im Einsatz waren etwa 30 Feuerwehrleute vom Löschzug der Berufsfeuerwehr Jena und dem Löschzug Süd der Freiwilligen Feuerwehr (Winzerla, Lobeda, Göschwitz). Trotz des eher überschaubaren Brandes hatte es sehr viele Anrufe in der Leitstelle gegeben.

In der Sophienstraße waren am Mittwoch Brandermittler im Einsatz: Sie untersuchten die Wohnungen auf Spuren und befragten Mieter. Viel spricht dafür, dass der Brand am Dienstagabend als Folge von Bauarbeiten entstand. Als Feuerstätte war eine Zwischendecke lokalisiert worden. Die angrenzenden Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar.

Bei größeren Bränden werden die freiwilligen Feuerwehren stadtweit mobilisiert. Nicht alle Helfer sind dann direkt am Einsatz beteiligt. Viele sind dann in „Sitzbereitschaft“ in den Wachen und übernehmen die Plätze der im Einsatz befindlichen Kollegen. Deshalb tönen oft Sirenen in den Stadtteilen, die weit entfernt vom Einsatzort liegen.

