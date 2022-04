Feuerwehr organisiert einen Festsamstag in Kahla

Kahla. Die Kahlaer Kameraden stellen nach der Corona-Pause wieder einen Maibaum auf und versuchen sich an einer für sie neuen Veranstaltung.

Die Feldküche kann für die Erbsensuppe angeheizt werden, Bratwürste und Steaks landen auf dem Grill und Getränke stehen für die Gäste bereit: Am Sonnabend, 30. April, können die Freiwillige Feuerwehr Kahla und der zugehörige Verein nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder feiern – und das doppelt.

Auf dem Markt stellen die Kameraden ab 10 Uhr den geschmückten Maibaum auf. Bürgermeister Jan Schönfeld eröffnet die Veranstaltung, die bis 16 Uhr andauern soll und bei der für Kost und Trank gesorgt ist. Danach darf weiter Richtung Feuerwehr in der Bahnhofstraße gezogen werden. Ab 18 Uhr soll erstmals ein Walpurgisfeuer angeheizt werden. „Wenn es gut läuft, machen wir das jedes Jahr“, sagt Stadtbrandmeister Frank Lötel.

160 Jahre Kahlaer Feuerwehr

Bis Mitternacht darf getrunken, gegessen und getanzt werden, für die musikalische Umrahmung mit einem DJ ist gesorgt. Die Idee für den geselligen Tanz in den Mai hatte Eventmanager Stefan Roelofs, der auch das Freibad-Kiosk betreibt, mit der Feuerwehr. Unter dem fachmännischen Blick der Einsatzkräfte dürfte die feurige Veranstaltung reibungslos ablaufen. Der Eintritt ist jeweils frei.

Die Feuerwehr steht ohnehin vor einem Festjahr. Seit 160 Jahren kümmern sich die Ehrenamtler um die Brandbekämpfung und andere Hilfseinsätze, als Gründungsdatum wird der 10. November 1862 angenommen. Das Jubiläum soll im September feierlich begangen werden. So steht am 2. September ein Festumzug an, am 3. September sind die Bürger zum großen Tag der offenen Tür geladen.