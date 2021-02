Feuerwehr räumt Brücken frei

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr von Dornburg-Camburg sind am Montag seit sechs Uhr im Einsatz. Sie mussten zuerst einmal die Schneemassen vor dem Gerätehaus in Camburg beiseite schieben, damit die Fahrzeuge zu Hilfeleistungen überhaupt ausrücken konnten. Sie wurden gebraucht, um Rettungsfahrzeugen den Weg zu Patienten oder ins Krankenhaus zu bahnen, oder um Menschen zu Helfen, zu denen Rettungsfahrzeuge nicht durchkamen.

Insgesamt 37 Kameraden der Freiwilligen Wehren waren in Camburg, Dornburg und Dorndorf-Steudnitz im Einsatz, auch um Schnee von Brücken oder Gehwegen zu räumen, und wie an der Saalebrücke oder am Steg in Camburg.