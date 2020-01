Der Eigentümer hat das Gebäude in der Ziegesarstraße für die Übung zur Verfügung gestellt. Lutz Prager

Jena. Stadt klärt vermeintlichen Brand auf: In Jena-Lobeda übt die Feuerwehr für drei Tage.

Feuerwehr übt in Jena die Brandbekämpfung in Hochhäusern

Der vermeintliche Brand in der Ziegesarstraße am Donnerstagmorgen war eine Übung: Wie das Rathaus auf Anfrage erklärte, absolvierte die Feuerwehr dort Ausbildungseinheiten zum Thema Brandbekämpfung in Hochhäusern.

Der Eigentümer habe das Gebäude der Feuerwehr für die Übung zur Verfügung gestellt, bevor es saniert werde. Am Donnerstag sei die Brandbekämpfung in den Stockwerken 7 bis 10 geübt worden.

Die Übung richtet sich nach Angaben des Presseamtes an die Wachabteilungen der Berufsfeuerwehr. Pro Tag übe eine der drei Wachabteilungen, deshalb finde die Übung an drei Tagen statt. Zu einer Wachabteilung gehören 18 Kameraden.