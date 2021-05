Feuerwehr Winzerla gratuliert zum Geburtstag

Feuerwehr-Bahnhof war am Sonntag in Winzerla. Dem ehemaligen Wehrführer und immer noch aktiven Mitglied Egon Dummer machten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zum 80. Geburtstag ihre Aufwartung.

Jena. Egon Dummer führte in Winzerla viele junge Leute an die Feuerwehr heran.

Großer Feuerwehr-Bahnhof war am Sonntag in Winzerla. Dem ehemaligen Wehrführer und immer noch aktiven Mitglied Egon Dummer (M.) machte die Freiwillige Feuerwehr zum 80. Geburtstag ihre Aufwartung. Als Gründer der Jugendfeuerwehr führte er viele Mitglieder an den Dienst heran. Eine XXL-Ehrenplakette, die Ehrenmitgliedschaft und ein Gutschein waren die Geschenke. „Ihr seid ja verrückt“, war der erste Kommentar von Egon Dummer, der von dem Besuch völlig überrascht war.