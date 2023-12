Archivbild: Blick auf das Rokokoschloss in Dornburg

Feuerwerksverbot an den Dornburger Schlössern

Dornburg Nach einem Brand am vergangenen Silvester appellieren die Verantwortlichen: Kein Feuerwerk an den Dornburger Schlössern zünden.

Rund um die Dornburger Schlösser ist zum Jahreswechsel das Zünden von Feuerwerk verboten. Darauf macht die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten aufmerksam.

Als Grund für den ausdrücklichen Hinweis wird der Brand in der Nähe der Dornburger Schlösser zum vergangenen Jahreswechsel angeführt. Damals war ein Schneefang-Balken an einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude der Fronveste unweit des Alten Schlosses wohl durch Feuerwerkskörper oder Böller in Brand geraten. Dutzende Einsatzkräfte von Feuerwehren aus der Region konnten schließlich einen Großbrand verhindern.

Mehr zum Thema

„Wir hatten Glück, das hätte auch dumm ausgehen können“, sagte Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck damals und verwies darauf, dass es ohnehin nicht zulässig ist, an den Dornburger Schlössern Feuerwerk zu zünden.