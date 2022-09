FGBS baut neuen Firmensitz im Süden der Stadt Jena

Jena. Das neues Gebäude soll in erster Linie eine höhere Produktionskapazität für die eigenen Produkte bieten und mehr Büroräume schaffen.

Der faseroptische Sensorik-Spezialist FBGS beginnt mit dem Bau seines neuen Firmensitzes in seiner Heimatstadt Jena, um das Unternehmenswachstum zu begleiten.

Nachdem am belgischen Standort Geel der Bezug größerer Geschäftsflächen bereits vor einem Jahr erfolgreich absolviert worden sei, sei es an der Zeit für FBGS Jena, neue Büros an der Franz-Loewen-Straße 3 zu beziehen. Der Expansionsbedarf sei besonders in Jena präsent, wo der Platz sukzessive immer knapper wird. Das neue Gebäude werde in erster Linie eine höhere Produktionskapazität für die eigenen Produktionslinien bieten und mehr Büroräume schaffen.

„Der Neubau symbolisiert das Erreichen eines wichtigen Meilensteines in unserer Firmengeschichte und ist gleichzeitig die Grundlage für unser zukünftiges Wachstum. Wir werden auf über 2000 Quadratmeter neue moderne Produktionsflächen und Büroräume in Jenas Süden für uns schaffen, die es uns ermöglichen innovative Faser-Sensorprodukte zu entwickeln, zu produzieren und zu vertreiben“, sagt Geschäftsführer Eric Lindner.

Infolge des Abschlusses der Finanzierungsrunde im Juni 2021, der Planung mit dem Bauunternehmer, der Klärung aller rechtlichen Fragen und der Unterzeichnung aller relevanten Dokumente, konnte das Unternehmen am Mittwoch mit dem Bau des neuen Hauptsitzes beginnen.

FBGS ist ein in Deutschland und Belgien ansässiger Entwickler und Hersteller von hochfesten Faser-Bragg-Gittern (FBG), Interrogatoren, Sensoren und kundenspezifischen faseroptischen Sensorlösungen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden vor allem bei medizinischen Katheter-Anwendungen und der Überwachung beim Stahlguss.