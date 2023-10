Wenn Sternschnuppen über Jena fliegen: Wie Menschen in Jena heute Todkranken helfen können

Jena. Eine besondere Aktion findet am Donnerstagabend ihren Abschluss: Wer jetzt noch mitmachen kann.

• In der Goethe Galerie wird eine große Fotoausstellung gezeigt.

• Alle Fotomotive sind Teil einer großen Versteigerung.

• Am Donnerstag, 26. Oktober, findet der letzte Teil der Auktion statt.

Die Benefizauktion geht in die letzte Runde: Am Donnerstag werden die letzten sieben Bilder aus der Ausstellung in der Goethe Galerie versteigert. Bislang hat die Auktion eine Summe von 6774,56 Euro fürs Hospiz Jena eingebracht.

Am Donnerstag gehen Motive aus diesem Jahr ins Finale: eine Straßenbahn, die vor der Kulisse des Stadtzentrums über die Paradiesbrücke fährt. Oder die Bockwindmühle Krippendorf, die im August in einer Nacht mit der Milchstraße und einigen Sternschnuppen abgelichtet ist. Oder eine Impression vom Konzert mit Bosse in der Kulturarena Jena: Vor 3000 Besuchern gab der Sänger mit seiner Band ein Konzert. Aufgenommen ist das Bild vom neuen Bibliotheksgebäude aus.

Unter den Motiven ist auch ein großes Panorama (3 mal 1,10 Meter), das den Blick vom Jenzig aus zeigt. Zu sehen sind nicht nur Jena-Ost und das Stadtzentrum. Am Himmel kämpfen dunkle Regenwolken gegen das Abendrot.

Diese Bilder sind am Donnerstag in der Versteigerung zu haben

Übersicht der Auktionen am Donnerstag (ein Klick auf den Titel führt zur Auktion):

• 19.15 Uhr: Straßenbahn auf der Paradiesbrücke

• 19.30 Uhr: Sonnenuntergang über Jenaer Norden

• 19.45 Uhr: Theaterhaus mit Kulturarena bei Bosse-Konzert

• 20 Uhr: Bockwindmühle Krippendorf mit Milchstraße und Sternschnuppen-Schauer

• 20.15 Uhr: Gegensätze über Jenaer Stadtpanorama – Regenwolken und Abendrot

• 20.30 Uhr: Jentower umgeben von Gewitterwolken

• 20.45 Uhr: Sonnenaufgang auf der Ammerbacher Platte

Wer an den Auktionen teilnehmen möchte, muss über einen Ebay-Zugang verfügen oder sich für einen solchen anmelden. Bei den jeweiligen Auktionen können die Teilnehmer ihr Höchstgebot bis zur letzten Sekunde hinterlegen. Zur Wahl steht, die Bilder entweder beim Abbau der Ausstellung am Sonntag, 29 Oktober, in der Goethe Galerie abzuholen oder sich am gleichen Tag in Jena und Umgebung von Mitgliedern der Hospizstiftung liefern zu lassen. Hier geht es zur Auktionsübersicht

Dieses Foto ist beim Konzert von Bosse in der Kulturarena entstanden. Foto: Tino Zippel

Jena-Kalender für 2024 in der Goethe Galerie

Alle Motive der Ausstellung sind bis zum Sonnabend, 28. Oktober, in der Goethe Galerie zu sehen. Wem die Bilder zum Ersteigern zu groß sind, dem sei der Kalender„Jena 2024 – Die Stadt von ihren schönsten Seiten“ in den Formaten A2, A3 und A5 empfohlen. Von dessen Verkauf profitiert ebenfalls das Hospiz. Die Kalender sind an der Centerinformation erhältlich. Unternehmen, die eine größere Menge Kalender ordern möchten, schreiben eine kurze Mail an redaktion-otz@funkemedien.de

Der komplette Erlös der Gemeinschaftsaktion von Ostthüringer Zeitung, Goethe Galerie und Stadtwerke Jena fließt an das Hospiz Jena. Die Einrichtung in Lobeda-Ost betreut todkranke Menschen im letzten Lebensabschnitt und will ihnen einen würdevollen Abschied vom Leben ermöglichen. Da die Krankenkassen nur 95 Prozent der Kosten tragen, muss die Einrichtung selbst fünf Prozent ihres Jahresetats einwerben.