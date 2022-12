Firma hilft Jenaer Gymnasium bei Physik-Ausstattung

Im Bild sitzend von links die Schüler Lilly, Lo, Lena, Lena (11. Klasse). Links Matthias Ring und in der Bildmitte Klaus Bergner von der Firma Vacom.

Jena. Eine Spende der Firma Vacom macht Wechselstromexperimente für alle Abbe-Schüler möglich.

Die Firma „Vacom Vakuum Komponenten und Messtechnik GmbH“ hat am Freitag fünf Frequenzgeneratoren im Wert von 2100 Euro an den Fachbereich Physik des Jenaer Ernst-Abbe-Gymnasiums gespendet.

Lehrer schrieb Brandbrief

„Dafür sind wir sehr dankbar. Wir haben jetzt für alle 16 Physikarbeitsplätze digitale Messtechnik, um unseren Schülern die Eigenschaften von Wechselstrom näherzubringen“, sagt Norbert Schenkl, Leiter des Fachbereichs Physik am Gymnasium. In einem Brandbrief hatte Norbert Schenkl die mangelhafte Ausstattung seiner Schülerarbeitsplätze kritisiert. So hieß es darin, dass das Schulgebäude des Ernst-Abbe-Gymnasiums zwar umfassend saniert worden sei.

Für eine moderne Ausstattung des Physikfachkabinetts habe es jedoch kein Geld mehr gegeben. Mehr als ein Jahr hat es schließlich gedauert, die Messgeräte zu beschaffen. Lieferengpässe bei Chipherstellern hatten die Produktion verzögert. Am Freitag haben Schüler der 11. Klasse endlich die Frequenzgeneratoren auspacken und testen können. Sie können mit diesen Geräten unter anderem Stromstärke, Stromspannung und Phasenverschiebungen von Wechselstrom messen. „Physik muss durch die Hand in den Kopf gehen. Das stärkt das strategische Denken“, sagt Klaus Bergner, Mitglied der Geschäftsführung bei der Firma Vacom.

Messfehler nicht ausgeschlossen

Bei jedem Experiment könne es zu Messfehlern kommen. Und die Frage, wie man mit solchen Fehlern umgehe, sei entscheidend für die Experimentalphysik.

„Deshalb haben wir sofort Hilfe zugesagt, denn Experimentieren ist das Handwerk der Physiker“, fügt Klaus Bergner hinzu.