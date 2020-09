Firma Zeiss eröffnet Bürgerinfobüro an Jenaer XXL-Baustelle

Jena. 3D-Modell, virtueller Überflug der neuen Gebäude: All das wird geboten im neuen Infobüro an der Zeiss-Baustelle in Jena.

Viele Jenaer kennen das Backsteingebäude an der Otto-Schott-Straße 13 noch als Werksverkauf, in dem sie schönstes Jenaer Glas kaufen konnten. Seit Dienstag „verkauft“ und präsentiert die Firma Carl Zeiss hier etwas ganz anderes – nämlich das größte Bauvorhaben der jüngeren Jenaer Stadtgeschichte. Ein Bürgerinformationsbüro wurde eingerichtet, um über den neuen Firmensitz aufzuklären. Einer der ersten Gäste war Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD).

Derzeit läuft die Bürgerbeteiligung für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neue Carl-Zeiss-Promenade“. Die Unterlagen sind auf der Internetseite der Stadtverwaltung abrufbar und können im Verwaltungsgebäude Am Anger 26, 2. Etage, nach erminvereinbarung bis einschließlich Freitag, 9. Oktober, eingesehen werden. Wird der B-Plan vom Stadtrat bestätigt, gibt es Baurecht.

Im Bürgerbüro an der Otto-Schott-Straße 13: Zeiss-Projektleiter Markus Knierim (links) im Gespräch mit Bürgermeister Christian Gerlitz. Foto: Thomas Beier

Das große Tisch-Modell zum Neubauvorhaben zog ins Bürgerinformationsbüro um. Hier können Zeiss-Interessierte auch eine Filmpremiere erleben. Die Videoanimation zeigt Flüge über den futuristischen Neubau. Der Film beginnt ganz weit oben, weil sich das fliegende Auge zunächst durch Wolken seinen Weg an die neue Zeiss-Promenade bahnt. Der Film ist derzeit nur im Bürgerbüro zu sehen.

Im Oktober 2017 hatte Zeiss bekannt gegeben, 300 Millionen Euro in einen neuen integrierten Hightech-Standort zu investieren, der alle lokal ansässigen Zeiss-Einheiten zusammenführt. Dazu hat das Unternehmen von Schott nicht mehr benötigte Flächen erworben. Derzeit erinnert das Gelände an einen Tagebau. Alte Fabrikgebäude wurden abgerissen, das Baufeld wird derzeit für neue Gebäude freigemacht.

Der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanes sind insgesamt 17 Dokumente beigefügt. Ein Thema ist der Artenschutz. Im Plangebiet gibt es verschiedene Fledermaus-Arten, potenzielle Vorkommen von Reptilienarten und europäische Vogelarten bis hin zu einem Turmfalken, der zum Beispiel eine Nisthilfe bekommen soll.

Spannend ist das Verkehrsgutachten, denn die Verkehrsströme ändern sich. Der neue Teil der Carl-Zeiss-Promenade durch das frühere Schott-Gelände hinüber zur Lichtenhainer Straße wird eine Verkehrsstärke von etwa 1100 Fahrzeugen pro Tag aufweisen, darin eingerechnet sind 134 Stadtbusfahrten. Während damit der Verkehr auf dem unteren Teil der Otto-Schott-Straße nordöstlich der Einmündung zur Carl-Zeiss-Promenade zunimmt, wird es auf dem Magdelstieg etwas weniger Autos geben.

Der Blick vom künftigen Zeiss-Gelände hinüber zur Weimar-Geraer-Bahn. Foto: Thomas Beier

Eine schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass ein prognostiziertes Gewerbelärmplus die jeweiligen Immissionsrichtwerte um mehr als 6 Dezibel unterschreiten.

Am großen Modell konnte Bürgermeister Gerlitz am Dienstag auf ein Detail eingehen, das von Bürgern wiederholt hinterfragt wurde: Was ist das für eine große, tiefergelegte Zufahrt an der neuen Promenade? Geht’s da in die Tiefgarage? Nein, es handelt sich um die Lieferanteneinfahrt.

Laut B-Plan-Unterlagen erfolgen Anlieferungen über den „Logistikhof“ nur zwischen 6 und 22 Uhr. Am bisherigen Standort war der Nachtverkehr bisweilen ein Problem für Nachbarn in Lichtenhain.

Die Öffnungszeiten des Bürgerinformationsbüros sind bis 17. September dienstags von 12 bis 14 Uhr und donnerstags von 15 bis 17 Uhr sowie danach jeweils donnerstags von 15 bis 18 Uhr.