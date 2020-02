Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Flächenbrand nahe der Lobdeburg – Feuerwehr im Einsatz

Vier Feuerwehren aus Jena sind am Montagabend gegen 20.10 Uhr zu einem Feuer nahe der Lobdeburg ausgerückt. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Wiesenfläche von 30 mal 30 Metern an einem Hang an der Lobdeburg in Brand geraten, der durch die Einsatzkräfte schnell gelöscht werden konnte.

Brand oberhalb der Lobdeburg. Foto: Jens Henning

Warum es brannte, ist noch unklar. Tagsüber hatte es geregnet. Der Waldboden war auch am Abend noch feucht. Die Ermittlungen laufen.

