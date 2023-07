Flanieren im Regen: Mehr als 5000 Menschen genießen das Uni-Sommerfest in Jena

Mehr als 5000 Besucherinnen und Besucher kamen am letzten Freitag im Juni zum Universitätssommerfest in Jena.

Jena. Für Walter Rosenthal war es das letzte Sommerfest als FSU-Präsident. Vor den Eingängen wurde das prestigeträchtige Fest genutzt, um auf Sparzwänge der Uni aufmerksam zu machen – für Protest bot der bunte Abend jedoch eher wenig Raum.

Es war nicht unbedingt die laue Sommernacht an diesem letzten Freitag im Juni. Das Flanieren über die verschlungenen Wege des Botanischen Gartens, vorbei am Planetarium, Richtung Prinzessinnengarten, hinauf zur Philosophen-Mensa, gestaltete sich beim Universitätssommerfest zunächst eher feucht. Während das Wetter dem Jenaer Jan Freitag an seinem „Handeis“-Stand tatsächlich etwas aufs Geschäft schlug, ließen sich die mehr 5000 Besucher nicht wirklich die Stimmung verderben.

Verteilt wurden transparente Plastikcapes, unter denen die schicke Garderobe der Besucher und Besucherinnen zumindest noch durchblitzte. Vor den sechs Bühnen sammelten sich Schirme und Kapuzen – getanzt wurde trotz Regen. Das musikalische Programm reichte von Rockmusik über Bigband-Sound bis hin zu Salsa oder den leiseren Singer-Songwriter-Klängen.

Rosenthal geht im Herbst

Tonausfall bei der Begrüßungsrede von Uni-Präsident Walter Rosenthal. Der Jenaer Mister Saxofon, Robert Ackermann, überbrückte die technischen Probleme. Foto: Jördis Bachmann / Funke Medien Thüringen

Für Walter Rosenthal war es das letzte Sommerfest als Uni-Präsident in Jena. Er ist seit Mai Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). Voraussichtlich im Oktober werde er sein Amt in Jena ganz niederlegen, sagte er beim Sommerfest auf Anfrage. Dann werde die Findungskommission ihre Arbeit aufnehmen und ein Ausschreibungsverfahren starte, um das Präsidentenamt neu zu besetzen. Bis das passiere, werde das Präsidium mit dem Kanzler Thoralf Held und den Vize-Präsidenten Uwe Cantner, Georg Pohnert und Christoph Steinbeck für Kontinuität sorgen, so Rosenthal.

Zukünftig wird er als HRK-Präsident die Interessen der deutschen Hochschulen vertreten. Nach seiner Wahl im Mai sagte Rosenthal in einem Deutschlandfunkinterview, dass auch der Bund finanziell mehr in die Verantwortung treten müsse. „Die Länder allein werden das nicht schaffen.“ Die Budgets müssten erhöht werden, wenn der Bestand des Personals nicht angetastet werden soll. An der Jenaer Universität ist dieses Thema derzeit gerade unter den Beschäftigten sehr präsent. Das Drehen an den Personalschrauben scheint hier unausweichlich: Walter Rosenthal ging in seiner Begrüßungsrede zum Sommerfest kurz auf den Sparzwang ein, dem die FSU unterliege, auch aufgrund gestiegener Energie- und Personalkosten. Er stehe dazu auch am Abend für Fragen zur Verfügung, sagte er.

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Die Band "True Colors" beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena DJ-Duo 3Lieder beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Die JenaBigBand beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Tanzgruppe des Unisports beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Die Band "Stilbruch" beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Prof. Dr. Walter Rosenthal, Präsident der Universität Jena begrüßt über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Prof. Dr. Walter Rosenthal, Präsident der Universität Jena begrüßt über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Saxophonist Robert Ackermann (Mitte) und über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Saxophonist Robert Ackermann (Mitte) und über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Wissenschaft zum Anfassen beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Wissenschaft zum Anfassen beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Fotos vom Universitätssommerfest in Jena Über 5000 Gäste beim Universitäts-Sommerfest zum Schillertag im Grießbachgarten, Botanischen Garten der Universität Jena und dem ZEISS-Planetariium. Foto: Juergen Scheere / TLZ

Offener Brief ans Präsidium

Vor dem Sommerfest verteilten Mitglieder des Bündnisses „FSU unterfinanziert“ an den Eingängen ein Infoblatt und einen Offenen Brief ans Präsidium. Das Bündnis setzt sich gegen die von der Universität vorgesehene „Streichung von 100 Vollzeitäquivalenten, die Stellenwiederbesetzungssperre sowie die Kürzung der Sachmittel“ an der FSU ein.

Das Sommerfest allerdings schlägt der FSU nicht aufs Budget. Es werde durch Eintrittspreise und Sponsoren – vor allem Zeiss, Jenoptik und Wüstenrot – finanziert, und die Maßgabe, dass am Ende eine schwarze Null zu stehen habe, sei hier immer eingehalten worden, erklärte Uni-Sprecher Axel Burchardt. Der Abend bot letztlich keine gute Angriffsfläche für Protest. Die Gäste freuten sich auf ein entspanntes Fest und ließen trotz Verständnis für das Anliegen des Bündnisses die Flyer schnell in den Taschen verschwinden.

Für einige Gäste war dagegen die Bezahlung von Getränken und Speisen beim Sommerfest ein Thema: An den Ständen des Studierendenwerkes konnte man nämlich nur mit Karte zahlen, während an den Ständen im Bereich des Botanischen Gartens nur Bargeld angenommen wurde. „Für mich war das erst einmal verwirrend“, sagte eine Besucherin, die sich am Automaten eine Thoska-Karte holen musste, um die Angebote an allen Ständen nutzen zu können. Letztlich hatten aber alle Besucher ihr Glas Wein, einen Cocktail, eine Waffel, einen Burger, Stockbrot oder andere kulinarische Leckereien in der Hand. Der Regen ließ am späteren Abend nach und man genoss das vielfältige Programm in der ganz speziellen Sommerfest-Atmosphäre.