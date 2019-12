Fleischermeister aus Rutha spendet Unternehmer-Preisgeld

„Für mich war schnell klar, dass ich das Preisgeld für einen guten Zweck weitergeben werde“, sagt Rene Wohlgezogen. Der Fleischermeister aus Rutha wurde Mitte November mit dem ersten Preis und 1000 Euro als „Unternehmer in Verantwortung“ im Eisenberger Landratsamt geehrt.

Unternehmer aus Rutha hilft letzte Wünsche zu erfüllen

Das komplette Preisgeld hat er jetzt den Verantwortlichen vom Thüringer Wünschewagen, dessen Einsatz vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Kreisverband Jena organisiert wird, übergeben. „Ich finde die Idee einfach klasse, todkranken Menschen einen letzten Wunsch zu erfüllen“, sagt der Unternehmer. In seiner Familie gab es auch einen Fall. „Mein Schwiegervater Horst Beyer war an Krebs erkrankt. Er wollte am Ende seines Lebens unbedingt noch einmal die Ostsee sehen. Doch das war vor 15 Jahren. Leider gab es da noch nicht diese Möglichkeit mit dem Wünschewagen. Er hätte sich bestimmt sehr gefreut, wenn er noch einmal die Gelegenheit gehabt hätte“, sagt Wohlgezogen.

Wünschewagen am Wochenende auf Tour nach Oberfranken

Den Thüringer Wünschewagen gibt es seit zwei Jahren. Im Dezember 2017 wurde er zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Inka Frisch, ASB-Geschäftsstellenleiterin, und Christian Giebner, Wachleiter der Rettungswache, die den Wünschewagen betreuen, freuen sich sehr über die Geldzuwendung von Fleischermeister Wohlgezogen in Form eines Schecks. „Wir nutzen das Geld für eine aktuelle Fahrt am Wochenende“, sagt Frisch. Am Sonnabend will ein Krebskranker noch einmal seine Familie in Gefrees sehen. „Diesen letzten Wunsch wollen wir ihn gern erfüllen“, sagt Giebner. Deshalb rollt der Wünschewagen am dritten Adventwochenende nach Oberfranken.