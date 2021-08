Angebunden ist das Projekt an die Heimbürgeschule in Kahla

Fliegerisches Ferienangebot für Schüler in Kahla

Kahla/Jena. Noch sind Plätze frei für Kurs in Kahla

An einem Ferienkurs zur Entwicklung der Fliegerei können Schüler aus Kahla und Umgebung teilnehmen. In der Woche vom 23. bis 27. August, jeweils 9 bis 14 Uhr, führt Hans-Christian Schmidt von der Arbeitsgemeinschaft Technik und ein Lehrer der Kahlaer Heimbürgeschule durch historische Flugprojekte in der Umgebung, zeigt technische Details und mehr.

Die Bedingung ist, dass die Schüler bereits die 5. Klasse absolviert haben und die Eltern die Teilnahme unterstützen. Essen und Trinken müssen selbst mitgebracht werden. Der genaue Ablaufplan wird nach der Anmeldung zugeschickt. Die Arbeitsbasis ist die Heimbürgeschule Kahla, Am Langen Bürgel 19. Aber auch Schüler aus Jena können teilnehmen.

Anmeldung über den Förderverein Heimbürgeschule, Arbeitsgemeinschaft Technik, an h.chr-schmidt@t-online.de