Flohmarkt im Stadtteilzentrum Lisa in Jena-Lobeda

Jena. Im Garten des Jena-Lobedaer Stadtteilzentrums kann in alten Schätzen gestöbert werden

Kinderspielzeug, Haushaltswaren, Bücher & Co. – am 2. Oktober können nicht mehr genutzte Gegenstände neue Besitzerinnen und Besitzer finden. Im Garten des Stadtteilzentrums Lisa können nicht nur Lobedaer und Lobedaerinnen, sondern auch alle anderen Interessierten in alten Schätzen stöbern.

Das Lobedaer Informations-, Spaß- und Aktionszentrum schafft so neben den regelmäßigen kulturellen Veranstaltungen eine weitere Möglichkeit, sich im Wohngebiet zu treffen und in Kontakt zu kommen. Ob Kinderkleidung, ausgelesene Romane oder andere Second-Hand-Artikel: Interessierte können die Gelegenheit nutzen, mal wieder Platz im Schrank zu schaffen und damit sogar anderen Menschen eine Freude zu machen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Gaststätte „Simis Restaurant“ hat für alle kleinen und großen Trödelfans geöffnet.

Wer als Verkäufer auftreten möchte, sollte folgendes beachten:

Standbetreiber melden sich bitte bis zum 23. September 2022 unter lisa@jena.de oder 03641-492835 an.

Es werden keine Standgebühren erhoben.

Tische, Stühle oder Decken müssen selbst mitgebracht werden.•

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in den Saal des Stadtteilzentrums verlegt.