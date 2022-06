Flughafen-Chaos: Bericht eines Jenaer Dienstreisenden

Jonathan Heinrich auf Balkonien in Jena: Nach dem Erlebten blickt er sorgenvoll auf die anstehende Familienurlaubsreise. Das Gepäck wurde ihm zwei Tage nach seiner eigenen Ankunft in der Jenaer Heimat immerhin unbeschadet nachgeliefert.

Jena. Jonathan Heinrich brauchte vier Tage von Boston nach Frankfurt am Main. Ein Erfahrungsbericht über Warteschlangen und Verspätungen.

Sie rollen heran, die Sommerferien und die corona-gegeißelten Thüringer fiebern ihrem Jahresurlaub mit der Familie entgegen. Mittelmeer und Atlantik verheißen eine kurze gedankliche Auszeit für alle von Personalausfällen geschundenen Mitarbeiter und vom Homeschooling geplagten Schüler. Doch zunächst heißt es für viele – trotz unverzeihlich großem CO2-Fußabdruck – ab an den Flughafen. Doch dort scheint nichts Gutes zu warten.

Schon jetzt wird von Chaos an den europäischen Flughäfen gesprochen: Lange Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen, die Gepäckausgabe gleiche einem Glücksspiel, ist zu lesen. Personalengpässe seien der Grund, die deutsche Regierung will das Problem mit ausländischen Hilfskräften beheben, die Union hält dagegen und will inländische Kräfte aktivieren. Wir sprachen mit einem Jenaer Dienstreisenden, der schon vor dem Ferienstart seine Erfahrungen mit dem Flughafen-Chaos machte.

Warnung am Flughafen in Montreal

„Bei mir kamen zusätzlich auch individuelle Umstände hinzu, die vor allem meine Rückreise von Boston nach Frankfurt zu einer echten Odyssee werden ließen“, sagt Jonathan Heinrich. Der 37-Jährige Konstrukteur führte für ein Jenaer Technologieunternehmen eine Gerätewartung in Boston (USA) durch. Der Hinflug am 13. Juni vom Flughafen in Frankfurt am Main sei „im Grunde reibungslos“ verlaufen.

Nach getaner Arbeit sollte es am Donnerstag, 16. Juni, zurück nach Jena gehen. Doch aus der geplanten Ankunft am Freitag, 17. Juni, wurden letztlich vier Tage Flughafen-Stress: Etwa 10.30 Uhr am Donnerstag startete der Flug vom Bostoner Flughafen, der einen Zwischenstopp im kanadischen Montreal einlegen und von dort nach Frankfurt führen sollte – es kam anders. „Zeitgleich gaben in Montreal am Flughafen alle Handys der Fluggäste ein Warnsignal ab. Alle griffen an ihre Hosentaschen, auch ich“, erinnert sich Jonathan Heinrich. Es sei eine Sturmwarnung der kanadischen Regierung gewesen. „Der Abflug, der für 16.41 Uhr vorgesehen war, wurde verschoben auf 22 Uhr“ – durchhalten und warten.

Dann sei die Nachricht eingetroffen, dass der Flug ein weiteres Mal verschoben werde, diesmal auf 23.40 Uhr. Durchhalten, warten. Neuerliche Nachricht: Flug startet erst 0.30 Uhr. Durchhalten, warten. Weitere Abflugverzögerung: geplanter Start jetzt 1.15 Uhr. Durchhalten, warten. 2 Uhr nachts wurde der Flug letztlich ganz gestrichen.

16 Stunden am Flughafen und kein Ende in Sicht

„Da es nicht der einzige Flug war, der gestrichen wurde, machten sich etwa 1000 Menschen auf den Weg zu den Schaltern, die völlig unterbesetzt waren. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits etwa 16 Stunden am Flughafen und die Aussichten auf ein schnelles Ende waren schlecht.“ Nach etwa drei Stunden Wartezeit, erklärte ein Flughafenmitarbeiter, man müsse nicht mehr anstehen, man erhalte eine Mail mit allen Infos.

Jonathan Heinrich gönnte sich einige Stunden Schlaf auf der mäßig komfortablen Flughafensitzbank. Mittlerweile war es Freitagvormittag, 11 Uhr, „die Schlange an den Schaltern hatte sich nicht aufgelöst.“ Jetzt hätte der Dienstreisende eigentlich bereits in Frankfurt sein sollen – davon trennten ihn noch mehr als 5000 Kilometer.

Jonathan Heinrich reihte sich abermals in die noch immer lange Warteschlange. Nach neun – ja: neun – Stunden erreichte er den Schalter, um dort zu erfahren: „Alle Flüge voll. Nichts zu machen. Nächster Flug erst am Sonntag über Barcelona.“ Die Stimmung am Flughafen sei schlecht gewesen, erinnert sich Jonathan Heinrich. „Eine junge Frau begann zu weinen, ich selbst war auch der Verzweiflung nahe.“

Anschlussflug in Spanien unschaffbar

Jonathan Heinrich suchte ein Hotel: Schwierig, denn in Montreal gastierte die Formel-1. Die Hotelkosten: dreimal höher als normal. Freitag, 22 Uhr – nach etwa 36 Stunden im Flugzeug und am Flughafen – konnte der Jenaer sich endlich in einem Zimmer ausruhen. Am Sonntagabend startete schließlich ein Ersatz-Flug von Montreal nach Barcelona mit Jonathan Heinrich an Board und nicht ohne eine weitere Stunde Verspätung.

„Diese Stunde Verspätung war ein Problem, denn mir wurde klar, dass es knapp werden würde, meinen Anschlussflug in Barcelona zu bekommen. Ich hatte nur eine halbe Stunde dafür, und als ich in Spanien aus dem Flieger stieg, landete ich direkt am Ende einer sehr langen Warteschlange, die eigentlich mehr ein Warteklumpen war. Bis zu drei Stunden sollte es an der Ausweiskontrolle dauern, wurde mir gesagt. Ich wurde nervös. Als ich durch die Kontrolle durch war, wurde mein Flug schon nicht mehr angezeigt, und ich stand kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Bis ich darauf kam, dass ich jetzt umbuchen muss, rannte ich noch ein wenig orientierungslos hin und her. Am Gepäckband herrschte auch Chaos, hier wartete ich etwa eine Stunde, dann entschied ich, zunächst umzubuchen und mich später um das Gepäck zu kümmern.“

Das Gepäck ließ der Jenaer zurück

Jonathan Heinrich verließ die Sicherheitszone und erhielt dann eine Mail, dass sein Flug nach Frankfurt Verspätung habe. „Ich dachte, ich könnte den Flug doch noch bekommen und wollte schnell umdrehen, aber natürlich hielt man mich am Sicherheitscheck auf, ich hatte ja die Sicherheitszone verlassen. Ich versuchte, zu erklären, was los ist, aber erstens verstanden die Mitarbeiter kaum Englisch oder Deutsch und zweitens musste ich natürlich wieder durch den Sicherheitscheck. Erst da verstand ich, dass mein Flug automatisch umgebucht wurde und die Mitteilung über die Verspätung den neuen Flug betraf.“ Das Gepäck bekam Jonathan Heinrich in Spanien nicht. Am Schalter sagte man ihm, man hoffe, es treffe in Frankfurt zusammen mit ihm ein.

Nach einer abermaligen Meldung einer Flugverspätung startete der Flug des Jenaers am Montag, 15 Uhr, von Barcelona nach Frankfurt am Main. Dort angekommen herrschte an der Gepäckausgabe wildes Durcheinander. Neben den Gepäckbändern waren bereits Koffer von vorherigen Flügen aufgereiht. „Hin und wieder hörte man mal einen Freudenschrei, wenn jemand zufällig sein Gepäck entdeckt hatte. Die Anzeigen funktionierten nicht, es erschien mir wie ein völliges Glücksspiel, an welchem Band mein Gepäck nun tatsächlich ankommen könnte.“ Es war zu dieser Zeit 17.30 Uhr: „Ein junger Mann erzählte mir, er stehe seit 13 Uhr am Gepäckband und warte.

Die Schlangen an den Schaltern, an denen man sein Gepäck als vermisst meldet, waren schon recht lang. Ich überlegte, ob ich den letzten Zug Richtung Jena schaffe, wenn ich mich da anstelle. Es gab auch keinen Infopunkt, alles erschien mir völlig willkürlich. Die Mitarbeiter waren zwar hilfsbereit, aber sie konnten nicht wirklich etwas tun.“

Vier Tage unterwegs – der Koffer noch zwei Tage länger

Jonathan Heinrich stellte sich nicht an. Er nahm einen der letzten ICEs Richtung Jena, um nicht eine weitere Nacht am Flughafen zu verbringen. Die Meldung über das fehlende Gepäck gab er online auf. Am späten Montagabend kam er in Jena-Paradies an – nach vier Tagen Rückreise-Odyssee – ohne Gepäck. Dieses wurde erst am Dienstag von Barcelona nach Frankfurt geschickt, die Koffer hatten es also zuvor gar nicht von Spanien nach Deutschland geschafft. Am Mittwoch kam die Reisetasche dann per Lieferdienst in Jena an, und Jonathan Heinrich blickt etwas sorgenvoll auf die gebuchte Familienurlaubsreise, die zum Ferienstart nach Frankreich gehen soll.