Fotokalender für Jena und Saale-Orla-Kreis: Produktion startet im Druckhaus Gera

Gera. Unsere Benefizkalender „Jena 2024“ und „SOK 2024“ zeigen unsere Region von ihren schönsten Seiten – und unterstützen zwei soziale Projekte.

Am Donnerstag fand der Andruck für die OTZ-Fotokalender „Jena 2024 – die Stadt von ihren schönsten Seiten“ und „SOK 2024 – der Saale-Orla-Kreis von seinen schönsten Seiten“ im Druckhaus Gera statt. Diese sind ab Mitte September erhältlich. Mit den Verkaufserlösen unterstützt unsere Zeitung das Hospiz Jena und die Aktion „Thüringen hilft“.

Zum vierten Mal erscheint der Benefizkalender in Jena, diesmal unter dem Motto „Jena 2024 – Die Stadt von ihren schönsten Seiten“. Zu sehen sind Fotos von Jena in besonderen Lichtstimmungen. Auf der Titelseite ist ein Motiv der diesjährigen Kulturarena zu sehen.

Spenden für das Hospiz Jena

Der Kalender geht in drei Größen in den Verkauf: A2, A3 und als Tischkalender in A5. Bei den beiden großen Formaten spendet die OTZ pro verkauftem Exemplar zwei Euro an das Hospiz. Pro abgesetztem Tischkalender ist es ein Euro. Wie in den vergangenen Jahren unterstützen die Stadtwerke Jena die Aktion.

Das Hospiz Jena betreut schwerkranke Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt. Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen unter Berücksichtigung des Finanzierungsanteils der Pflegeversicherung 95 Prozent der Kosten eines stationären Hospiz. Die Restsumme müssen die Träger durch Spenden zusammentragen.

Saale-Orla-Kreis von seinen schönsten Seiten abgelichtet

Zum dritten Mal erscheint ein Kalender mit Fotomotiven aus dem Saale-Orla-Kreis, aus dessen Verkaufserlös die Aktion „Thüringen hilft“, die unsere Zeitung mit der Diakonie Mitteldeutschland betreibt, profitiert. Der Kalender wird im Format A3 im lokalen Handel erhältlich sein. Enthalten sind Fotografien bekannter Sehenswürdigkeiten des Landkreises.

Unternehmen, die unsere Aktion durch den Kauf von Kalendern unterstützen wollen, oder Händler, die die Kalender in ihr Sortiment aufnehmen möchten, schreiben bitte eine Nachricht an redaktion-otz@funkemedien.de

Die schönsten Aussichtspunkte von Jena: Naturoase mit Weitblick