Jena. Die Polizei in Jena hat eine Fototasche gefunden. Jetzt sucht sie ihren Besitzer.

Eine Fototasche mitsamt Inhalt wurde am Sonntag, 16. Juli, in einer Regentonne in Jena gefunden. Wie Polizei mitteilte, kann der Eigentümer die Tasche bei Vorlage eines Nachweises beispielsweise in Form Rechnung oder bei Benennung der Inhalte der Speicherkarte bei der Polizei in Jena abholen.

Der Eigentümer erreicht die Polizei telefonisch unter 03641 - 810 oder per Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.