Die Polizei in Jena ermittelt derzeit unter anderem wegen Diebstahl. (Symbolbild)

Frau in Jena während dem Blutspenden bestohlen - Platter Reifen fängt Feuer

Jena. Während eine 26-Jährige in Jena Blut spendete, stahl ein Dieb aus einem Spind ihre Geldbörse. Diese und weitere Polizeimeldungen.

Eine 26-Jährige wollte am Montagvormittag in der Bachstraße Blut spenden. Vorab deponierte sie ihre persönlichen Gegenstände in einem Spind. Als sie diese später wieder herausholen wollte, stellte sie fest, dass die Spindtür sich nicht öffnen ließ, da das Schloss beschädigt war. Ein Unbekannter hatte die Tür auf unbekannte Art geöffnet und die Geldbörse der 26-Jährigen gestohlen.

Trennschleifer von Baustelle gestohlen

Ein flinker Langfinger bediente sich am Montagmittag von einer Baustelle in der Löbstedter Straße. Ein Bauarbeiter hatte einen Trennschleifer kurzzeitig in der Nähe eines Bauzauns abgelegt. Als er ihn dann für einen Moment unbeobachtet ließ, griff ein Unbekannter durch den Zaun zu und stahl das Werkzeug. Das Beutegut hat laut Polizeiangaben einen Wert von 600 Euro.

Briefkasten demoliert

Wie ein Anwohner der Max-Steenbeck-Straße am Montagmittag feststellen musste, hatte ein Unbekannter seinen Briefkasten beschädigt. Mit einem Hebelwerkzeug hatte sich der Täter an der Briefkastenanlage zu schaffen gemacht, sodass dieser nun nicht mehr funktioniert. Ob Post gestohlen wurde, ließ die Polizei offen.

Platter Reifen fängt Feuer

Glück im Unglück hatte Montagabend eine 60-jährige Autofahrerin. Sie war laut Angaben der Polizei von Hermsdorf nach Jena unterwegs. Während der Fahrt verlor das rechte Vorderrad ihres Autos sämtliche Luft. Den Platten bekam sie nicht mit, weshalb sich der Reifen so sehr erhitzte, dass er Feuer fing. Als sie dies bemerkte, stoppte die Frau ihr Auto in der Lobedaer Straße. Das Feuer konnte von den hinzugerufenen Rettungskräften zeitnah gelöscht werden, bevor es auf weitere Teile des Fahrzeugs übergriff. Die Frau blieb unverletzt. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.