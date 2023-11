Frau klebt Hakenkreuz auf Fenster - Geisterfahrer auf Stadtrodaer Straße gesucht

Die Polizei in Jena meldet am Mittwoch unter anderem eine Frau, die ein Hakenkreuz an ein Fenster geklebt hatte (Symbolfoto).

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei aus Jena am Mittwoch.

Eine Frau ist Dienstagmorgen im Löbdergraben von einem Balkon zum nächsten geklettert und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Nach Angaben der Polizei klebte die Frau schließlich an einem Fenster mit Kreppklebeband ein Hakenkreuz auf.

Noch während die Polizei eine Anzeige aufnahm, erschien die Frau erneut und entfernte das Hakenkreuz. Der Polizei sagte sie, dass sie auf das Fenster ein Haus aufkleben wollte. Ob dies eine Schutzbehauptung war oder der Wahrheit entsprach, muss nunmehr im eingeleiteten Ermittlungsverfahren geklärt werden.

Unfall im Kreisverkehr

Weil der Fahrer eines Toyota einen E-Scoote-Fahrer übersehen hatte, passierte am Dienstagabend in Jena ein Verkehrsunfall. Der 60-Jährige war nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw auf der Ernst-Haeckel-Straße in Richtung Kahlaische Straße unterwegs.

Als er in den Kreisverkehr am Alexander-Puschkin-Platz einfuhr, übersah er einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 55-Jährigen auf einem E-Scooter. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 55-Jährige leicht.

Geisterfahrer - Zeugen gesucht

Ein Falschfahrer hat Dienstagvormittag kurz vor 10.30 Uhr für Unruhe auf der Stadtrodaer Straße in Jena gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, war ein Zeuge in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als ein vor ihm fahrender weißer Renault Clio auf Höhe der Auffahrt Lobeda in den Gegenverkehr fuhr.

Nach Aussage des Zeugen mussten auf beiden Richtungsfahrbahnen die Fahrzeuge bis zum Stillstand abbremsen. Zu einem Unfall kam es aber nicht. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas beobachtet haben. Hinweise werden unter 03641 810 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichen 284145/2023, entgegengenommen.

Schranke beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag die Schranke zu einem Verbrauchermarkt in der Max-Steenbeck-Straße in Jena beschädigt. Zeugen hatten ihr dabei beobachtet, konnten aber nichts zum Fahrer oder zum Fahrzeug sagen.

Zur weiteren Ermittlung benötigt die Polizei Jena weitere Zeugen. Wer den Vorfall beobachtet hat und Hinweise zum Hergang sowie dem Verursacherfahrzeug geben wird gebeten, sich unter 03641 810 bzw. per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, unter Nennung des Aktenzeichens 284245/2023, zu melden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

