Frau mit 2,7 Promille auf Irrfahrt - Fassade mit Barbecue und Malzbier beschmiert - Mülltonnen brennen

Jena. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Würzige Fassade

Nicht auf das Grillgut, sondern auf eine Hausfassade schmierten Unbekannte Barbecue-Sauce, Essig, Joghurt und Malzbier. Die Nahrungsmittel konnten zwar entfernt werden, allerdings blieb trotzdem ein Schaden an der Wand des Wohnhauses zurück. Die Motivation der Täter, das Haus Am Schafsberg in Jena zu verunstalten, bleibt bisher unbekannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Störrische Kette bringt Radler zu Fall

Sonntagnachmittag fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Rad auf dem Radweg der Wiesenstraße in Jena. Plötzlich und unvorhersehbar sprang die Kette ab und der Radler kam ins Straucheln und letztlich zu Fall. Ein Rettungswagen nahm den Mann mit ins Krankenhaus. Die Polizeibeamten stellten das Fahrrad des Verletzten sicher.

Frau mit 2,7 Promille auf Irrfahrt

Auf der B7 in Richtung Jena stellte am Sonntagnachmittag ein Zeuge eine Mercedes-Fahrerin fest, die Schlängellinien fuhr, auffällig langsam unterwegs war und zudem immer wieder auf die Gegenspur kam. Auf einem Supermarktgelände in der Naumburger Straße hielt die 54-Jährige an. Auch der Zeuge, welcher der Frau hinterher fuhr, parkte ein und sprach die Benz-Fahrerin an. Sie gab an, dass sie Kreislaufprobleme hatte und deswegen nun das Fahrzeug stoppte. Polizeibeamten und Rettungskräfte konnten den Grund der Kreislaufprobleme schnell finden. Die Frau pustete eine stolze 2,7 Promille. Deswegen wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erstattet.

Scheibe eingeschlagen

Am Sonntagmittag meldete ein Zeuge, dass Unbekannte ein Fahrzeug am Alexander-Puschkin-Platz in Jena beschädigt haben. Der oder die Täter schlugen die Heckscheibe des Opels ein. Augenscheinlich wurde aus dem Pkw aber nichts entwendet. Als Tatzeit wurde durch den Fahrzeugnutzer ein Zeitraum von Freitag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12.40 Uhr, angegeben.

Mülltonnen brennen

In der Hugo-Schrade-Straße, an der Stirnseite zur Boegeholdstraße, in Jena, haben Unbekannte mehrere Mülltonnen entzündet. Der oder die Täter begaben sich auf den frei zugänglichen Mülltonnenstandplatz und setzten die Tonnen in Brand. Dadurch wurde eine Tonne komplett zerstört, zwei weitere durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Hinweise auf die Täter liegen aktuell nicht vor.

Seat-Scheibe eingeschlagen

Eine 30-Jährige musste am Sonntagnachmittag feststellen, dass Unbekannte ihr Fahrzeug beschädigt haben. Die junge Frau parkte ihren Seat in einem Parkhaus in Stadtroda. Als sie gegen 14.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug kam, hatten Unbekannte die Heckscheibe eingeschlagen.

Mopedfahrer verunglückt

Ein 23-Jähriger verunglückte Sonntagnachmittag mit seinem Moped kurz vor Wolfersdorf. Der junge Mann verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Gefährt, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Vermutlich war unangepasste Geschwindigkeit der Grund. Mit leichten Verletzungen wurde der 23-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

