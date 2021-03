Frauen, die den Anfang machen

Wo fange ich an? Bei den fünf Frauen in meinem direkten Bekanntenkreis, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben? – Fünf, von denen ich weiß. Fünf Frauen mit unterschiedlichen Gründen, die sicher auch im System zu suchen sind, passend zum Motto des Frauen*streiks „Die Krise steckt im System“.

Oder fang ich beim Sammelsurium putziger Männer-Bemerkungen an, aus denen man ein lustiges Taschenbuch zusammenstellen könnte. Etwa diese: „Was sind das denn für Flucht-Latschen? Zu dem Kleid kann man doch mal Hochhackige tragen.“ Hochhackige sind schön, sehe ich mir auch gern an – auch an manchen Männern, aber ich trage sie nicht gern.

Oder soll ich anfangen bei der Zeit, die einfach nicht da ist, um mich zu engagieren beim Frauen*streik, weil der Job mich fordert und die noch kleinen Kinder auch und die Wohnung nicht ganz im Chaos untergehen darf? Und wie ich deshalb über die Rednerinnen beim Frauen*streik staune, die jünger sind als ich, in einer anderen Lebenssituation stecken und doch mit all ihren Forderungen so ganz und gar für mich streiken.

Oder vielleicht fange ich damit an, dass meine siebenjährige Tochter mich korrigiert, wenn ich sage, sie könne Tierpfleger werden: „Tierpflegerin, Mama.“ Und da bin ich bereits am Ende dieser Rubrik bevor ich mich überhaupt für einen Anfang entschieden habe. Gut, dass andere es besser machen.