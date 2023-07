Freibad in Kahla wird zum Zentrum der Gesundheit

Kahla. Zu einem Familiengesundheitstag wird ins Freibad von Kahla eingeladen. Zahlreiche Akteure stellen bei freiem Eintritt ihre Angebote vor.

Es sei schon ein Erfolg, so viele Akteure an einem Ort versammelt zu haben, die sich mit Fragen rund um das Thema Gesundheit beschäftigen, sagt Franziska Peyerl vom Verband der Ersatzkassen. „Wenn die Leute dann sagen ‘Wow, hier habe ich was gelernt’, sind wir gänzlich zufrieden“, so Peyerl.

Gemeinsam mit der Stadt Kahla, dem Gesundheitsamt und Jobcenter des Saale-Holzland-Kreises, dem Bündnis für Gesundheit der gesetzlichen Krankenkassen sowie weiteren Partnern lädt sie an diesem Donnerstag, 6. Juli, zum Familiengesundheitstag mit dem Motto „Kahla in Bewegung“ ins Freibad ein. Die Veranstaltung findet von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt statt.

Abkühlen gegen die Hitze

Es ist die zweite Auflage des Gesundheitstages in Kahla, nachdem dieser im vergangenen Jahr am Gries-Spielplatz stattgefunden hatte. „Dort war es aber eher ungünstig, weil zum Beispiel der Weg zu den Toiletten sehr weit war. Bei unserer Suche hat sich dann das Freibad als bester Standort ergeben“, sagt Bürgermeister Jan Schönfeld (parteilos).

So könne auch das Bewusstsein geschärft werden, dass die Stadt trotz großem finanziellen Aufwands mit dem Freibad ein Gesundheitsangebot für Menschen aus einem Umkreis von 20 Kilometern vorhalte. „Und gerade in Hitzeperioden kann sich hier Abkühlung verschafft werden“, so Schönfeld.

Zum Gesundheitstag wird es im Freibad zahlreiche Informations- und Mitmachangebote, beispielsweise vom Kreissportbund Saale-Holzland, dem Forstamt Jena-Holzland, dem Verein Wendepunkt, der DRK-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern, der Thüringischen Krebsgesellschaft sowie der Freiwilligen Feuerwehr Kahla geben.

Arbeitsfrei zum Informieren

„Wir wollen das Thema Gesundheit für Klein und Groß auf den Plan holen. Hier können die Leute mitbekommen: Wer sind meine Ansprechpartner? Wie sehen die Gesichter dazu aus?“, sagt Franziska Peyerl. Zudem könne sich die Stadt Kahla als „Ort der Naherholung“ präsentieren, wie Citymanagerin Peggy Müller ergänzt.

Für alle Beteiligten sei das Freibad der ideale Ort, sagt Schwimmmeister Andreas Gerlach. „Hier kann man sich begegnen, es gibt viel Laufkundschaft und die Menschen verweilen länger“, sagt er. Gerlach hofft auch, dass Firmen aus der Region künftig dem Beispiel der Stadt Kahla folgt. Diese gibt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Wunsch anderthalb Stunden frei, um sich über die Gesundheitsangebote informieren zu können. „Wenn die Leute gesund bleiben, hat ja auch der Arbeitgeber einen Nutzen“, so Gerlach.