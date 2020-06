Am 15. Juni - statt wie üblich am 15. Mai - öffnet das Jenaer Ostbad. Susan Zetzmann, die Geschäftsführerin der Jenaer Bäder, zeigt hier eine nach wie vor wichtige Sicherungseinrichtung des Bades.

Freibad-Saison ist auch für das Jenaer Ostbad gerettet

Das Ostbad öffnet nächsten Montag, 10 Uhr, seine Tore. Kurz vor dem Start war der Corona-Virus gar nicht mal die größte Sorge der Bädergesellschaft. Die bereits vor Wochen begonnene gärtnerische Neugestaltung der Freianlagen drohte nämlich auf halber Strecke abzusterben, weil sich einfach keine Gartenbaufirma fand, die den Auftrag übernehmen wollte. Dabei waren die unansehnlich gewordenen Hecken an den Wegen bereits gerodet. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Am Donnerstag lief noch eine großangelegte Begrünungsaktion. Das ist echte Jena-Rudolstädter-Teamarbeit. Foto: Thomas Beier

Für die Jenaer Bäder zahlte sich am Ende einmal mehr die Kooperation mit dem Saalemaxx in Rudolstadt aus. Denn zu den dortigen Mitarbeitern gehört eine Gärtnerin, die nun die Regie bei den Neuanpflanzungen im Ostbad übernimmt. Besucher werden das frische Grün nicht nur wachsen sehen, sondern auch riechen können: Thymian. Lavendel und Rosmarin gehören zur Kräuterfraktion.

Wie Susan Zetzmann, die Geschäftsführerin der Jenaer Bädergesellschaft, sagte, war es Zeit für was Neues. Die Anlage solle großzügiger und luftiger wirken. So können Eltern den Bereich zwischen Kinderplanschbecken und großem Mehrzweckbecken besser überschauen. Damit wird für sie der Aufenthalt etwas entspannender.

Ansonsten sind die Auflagen zur Corona-Vermeidung das große Thema: „Wir haben rechtzeitig einen Hygieneplan erarbeitet und diesen mit unserem Gesundheitsamt abgestimmt“, sagte Zetzmann. Kern des Plans ist die Limitierung der Besucherzahl. Für das Ostbad bedeutet das eine Begrenzung auf 800 Badegäste. Ins große Becken dürfen davon rechnerisch 200 Personen, wenn sich alle gleichmäßig im Wasser verteilen und die 1,50 Meter Abstandsregel einhalten. Die Bädergesellschaft will zunächst ohne stärkere Reglementierungen im Wasser auskommen. Als Spaßbremse wirkt Corona auf der Rutsche. Nur ein Kind darf die Anlage betreten. Um all dies zu kontrollieren, braucht es mehr Personal als in anderen Jahren, als bis zu 3000 Gäste an den heißesten Tagen ins Bad kamen.

Nicht erschrecken: Das Mehrzweckbecken hat nicht wirklich 95 Grad! Foto: Thomas Beier

Die Chlormenge im Wasser wird nicht erhöht, sie hatte immer schon einen hygienisch sinnvolles Maß. Und auch an Mutmaßungen, die Bädergesellschaft könnte durch eine drastische Erhöhung der Wassertemperatur Corona den Garaus machen, ist nichts dran! Dass am Donnerstag auf der großen Wassertemperaturanzeige 95 Grad angezeigt wurde, hatte ein technisches Problem als Ursache.

Zur Sache

Das Ostbad ist zunächst täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das beliebte Frühschwimmen wird um je eine Stunde ausgeweitet und dienstags und donnerstags von 7 bis 9 Uhr angeboten.

Für einen reibungslosen Eintritt, werden die Badegäste gebeten, tagesaktuell und vorab ein Online-Ticket zu erwerben. Möglich ist dies über den Webshop der Jenaer Bäder: shop.jenaer-baeder.de.

Zusätzlich zu den Online-Tickets ist ein geringes Kontingent Tageskarten an den Kassen hinterlegt. Diese werden vorrangig für Menschen vorgehalten, die keinen Internetzugang haben und nicht im Besitz eines Smartphones sind.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist im Kassenbereich, beim Betreten der Sanitäranlagen und an den Kiosken Pflicht.