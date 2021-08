Freibäder in Jena und Hermsdorf schließen früher

Jena/Hermsdorf. Auf Jenaer Badegäste wartet das Freizeitbad Galaxsea

Regen und Temperaturen, die kaum über die 20-Grad-Marke steigen werden, veranlassen die Freibadbetreiber, einen Gang zurück zu schalten: Aufgrund der schlechten Wetterprognose für die nächsten Tage meldet die Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft verkürzte Öffnungszeiten für das Ostbad und Südbad in Jena sowie für das Freibad in Hermsdorf. Am Donnerstag, 19. August, und am Freitag schließen die Freibäder bereits 18 Uhr. Wer trotzdem schwimmen möchte, ist ins Freizeitbad GalaxSea Jena eingeladen.

Info unter www.jenaer-baeder.de/