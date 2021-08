Jena. Bädergesellschaft reagiert damit auf die schlechte Wetterprognose.

Wegen der kalten Temperaturen und der schlechten Wetterprognose schließen die Freibäder früher: Betroffen sind nach Angaben der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft das Ostbad und das Südbad in Jena sowie das Freibad in Hermsdorf. Sie schließen am Donnerstag und am Freitag bereits um 18 Uhr.