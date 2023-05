Freie Bühne Jena präsentiert „Die unfreiwillige Feuerwehr“

Jena. Die Kameraden der Freien Bühne Jena präsentieren am kommenden Samstag die Openair-Uraufführung von „Die unfreiwillige Feuerwehr“.

Die Kameraden der Freien Bühne Jena treten an, um zu zeigen, dass die Zukunft noch nicht so verbrannt ist wie die Wälder Thüringens. Sie präsentieren am Samstag, 13. Mai, 20.30 Uhr am Kulturschlachthof die Openair-Uraufführung von „Die unfreiwillige Feuerwehr“. Gefördert von der VG Wort verfasste Hannah Schlüter den Text. Dank einer Förderung der Kulturstiftung Thüringen entstand unter ihrer Regie nun die Inszenierung der Geschichte von Zwiebelprinzessin und Kloßmarie. Gemeinsam mit ihnen geht das Publikum auf eine tragisch komische Tour mit Löscheinsatz.

Premiere Sa., 13. Mai, 20.30 Uhr, Kulturschlachthof, Fritz-Winkler-Straße 2b, danach Aftershow-Party; weitere Vorstellung So., 14. Mai, 16 Uhr; Tickets Tourist-Info u. AK