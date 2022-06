Orlamünde. Die Freilichtbühne Orlamünde wird 100 Jahre alt. Passend zum Jubiläum starten an diesem Wochenende wieder die Sommerfilmtage.

Die Freilichtbühne an der Kemenate in Orlamünde feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Die Arbeiten zur Errichtung des Kulturortes hatten nach längeren Überlegungen 1922 begonnen, wie nun Peer Kösling, der sich mit der Geschichte der Freilichtbühne beschäftigt hat, dieser Zeitung berichtete.

Nach der ersten Spielzeit im Jahr 1923 mit dem Stück „Die Gräfin von Orlamünde“ sei die Freilichtbühne mit den Stücken „Wallensteins Lager“ und „Herr Walther von der Vogelweide“ zu einem „großen Ding“ in der Region geworden. Bis zu 2000 Menschen, die teils aus größerer Entfernung anreisten, hätten bei den Veranstaltungen Platz gefunden. Es habe sogar Pläne gegeben, an der Freilichtbühne ein Hotel zu errichten, so Kösling. 1944 fand mit „Gudruns Tod“ die letzte Spielzeit statt.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuschauer in der Freilichtbühne Orlamünde im Jahr 1924 Foto: Orlamünder Burgverein

Zu DDR-Zeiten sei die Freilichtbühne bei „Indianerstücken“ des Theaters Rudolstadt oder bei Ferienlagern ebenfalls ein gefragter Ort gewesen, sagt Orlamündes Bürgermeister Uwe Nitsche (FWG). Im Laufe der Zeit habe die Freilichtbühne dann aber an Bedeutung verloren, so Peer Kösling, der eine Broschüre zu deren Geschichte verfasst hat. „Der Gedanke, die Stätte wieder als Freilichttheater des Saaletals zu reaktivieren, mag unrealistisch sein, er ist aber zu verlockend, um ihn am Ende nicht auszusprechen“, schreibt er darin zum Schluss.

Die Technik entstaubt

Dazu beitragen sollen auch die Sommerfilmtage, die nach coronabedingter Pause von Freitag, 1. Juli, bis zum kommenden Samstag, 9. Juli, wieder stattfinden und vom Kulturverein Orlamünde organisiert werden. Diesen Freitag werden ab 19 Uhr bei einer musikalischen und kulinarischen Einstimmung Bilder von Orlamünde gezeigt, 22 Uhr dann der Film „Monsieur Claude und seine Töchter 2“. Samstag tritt ab 19 Uhr „Chmelli“ mit „Gassenhauern und aktuellen Hits“ auf, die auch mal ins „Nonsens-Deutsch“ übersetzt werden. Ab 22 Uhr wird dann der Film „Catweazle“ gezeigt.

„Wir sind froh, nach zwei Jahren wieder durchstarten zu können, haben erst einmal die Technik entstaubt und auch einen neuen Beamer angeschafft. Auch das Gelände mussten wir wieder in den Griff bekommen. Dass wir 100 Jahre Freilichtbühne feiern, hatten wir ehrlich gesagt dadurch gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wir werden das aber bei der Begrüßung kommunizieren“, so Uwe Nitsche.