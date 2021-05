Freiräume für Streetart mitten in Jenas Stadtzentrum

Der Bauzaun am Inselplatz in Jena vermittelt eindeutige Botschaften: "Freiräume erhalten - Südkurve bleibt" haben junge Leute vom Fanprojekt und der Gruppe "Südkurve" auf einen Teil der Zauns gesprüht.

Jena Ein hunderte Meter langer Bauzaun auf dem Jenaer Inselplatz wird über Pfingsten bunt besprüht. Er trägt 50 Handschriften und eine Botschaft.

Der Bauzaun am Inselplatz in Jena, wo der neue Uni-Campus entsteht, vermittelt eindeutige Botschaften. "Freiräume erhalten - Südkurve bleibt" haben junge Leute vom Fanprojekt und der Gruppe "Südkurve" auf einen Teil der Zauns gesprüht.

Mit dem Zaunsegment am Anger sind sie damit an dem Projekt beteiligt, das von der Stadt Jena, dem Land Thüringen als Bauherrn und soziokulturellen Gruppen in der Saalestadt über die Pfingsttage umgesetzt wird. Rund 50 junge Leute, Kreative und Profi-Streetart-Künstler gestalten den mehrere hundert Meter langen Bauzaun mit diversen Graffiti. Mit viel Farbe, Witz und Herzblut machen sie deutlich: Eine Stadt lebt nur, wenn viele Lebensentwürfe und Lebensansichten in ihr Platz haben.