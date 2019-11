Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freischwimmen mit Glühwein

Preisvergleiche sind immer so eine Sache: Will ich meinen Umtrunk beim Jenaer Weihnachtsmarkt schönrechnen, kann ich natürlich sagen, dass man für Glühwein in München viel mehr bezahlen würde. Wer sich über die Preise beim Jenaer Nahverkehr ärgert, der möge in London Bus oder Bahn fahren. Dort ist es richtig teuer.

So ähnlich ist das mit den Eintrittsgeldern der Jenaer Freibäder, deren Anhebung in der Weihnachtszeit auf die Tagesordnung des Stadtrates kommt. Klar wird alles teurer. Dazu teilt Finanzdezernent Benjamin Koppe (CDU) den Stadträten mit: „Im Fremdvergleich liegen die aktuellen Eintrittspreise innerhalb der verschiedenen Tarife größtenteils unter den Eintrittspreisen vergleichbarer Freibäder in der Region.“ Das ist wohl doch etwas verkürzt wiedergegeben, denn die nächstgelegenen Freibäder in Camburg oder Apolda sind preisgünstiger als die beiden Jenaer Bäder. Mal ganz zu schweigen von dem ebenfalls sehr schönen Freibad Hermsdorf: Hier zahlen Kinder die Hälfte. Und zwar von den Eintrittspreisen in Jena: 1,20 Euro!

Ja, Vergleiche sind immer schwierig. So kommt hoffentlich im Stadtrat niemand auf die Idee, mal gegenzurechnen, dass die in den Jenaer Freibädern pro Jahr erhofften Mehrerlöse nur etwa ein Tausendstel des Betrages sind, den die öffentliche Hand für ein neues Fußball-Stadion in Jena nebst Folgeinvestitionen im Umfeld sowie Premium-Sponsoring beim FCC auszugeben bereit ist.