Freiwillig mitmachen: Unkraut jäten oder Rollstuhl schieben

Wer sich mal so richtig auspowern möchte, kommt bei Aktionen wie dem Zackenschoten-Stechen in Winzerla oder beim Unkraut-Jäten am Fuchsturm und Steinkreuz zum Zuge. (Symbolfoto)

Jena. Aktionstag der Bürgerstiftung am Samstag, 18. September, in Jena

Am Samstag, den 18. September, lädt die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland wieder alle Jenaer und Jenenser ein, sich überall im Stadtgebiet zu engagieren. „Die beliebtesten Aktionen wie Apfelernte auf der Trüperwiese oder auch die Streich-Arbeiten im Tierheim sind bereits ausgebucht“, so die Projektleiterin Oda Beckmann. „Aber viele weitere Aktionen freuen sich noch über zahlreiche Helfer und Helferinnen!“

In Lobeda-Ost kann man beispielsweise auf dem Salvador-Allende-Platz gießen, Müll sammeln und Blumenzwiebeln-Stecken und das alles mit Begleitung von zwei Fitness-Experten. Auch die drei Aktionen in den Seniorenheimen am Villengang, Am Kleinertal oder im Gertrud-Schäfer-Haus suchen noch Menschen, die mit Senioren einen Rollstuhl-Spaziergang machen. Eine schöne Möglichkeit für die verschiedenen Generationen, in den Austausch zu kommen.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wer sich mal so richtig auspowern möchte, kommt bei Aktionen wie dem Zackenschoten-Stechen in Winzerla oder beim Unkraut-Jäten am Fuchsturm und Steinkreuz zum Zuge. Aber auch Kopfarbeit ist gefragt, zum Beispiel bei einer Diskussionsrunde zum Thema Klimaneutralität im Christlichen Gymnasium. Bei allen Aktionen ist angegeben, ob sie auch für Kinder oder Menschen mit geringen Deutschkenntnissen geeignet sind.

Die Online-Anmeldung läuft noch bis zum 17. September unter folgendem Linkwww.buergerstiftung-jena.de/aktionen.html