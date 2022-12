Der Verein Vamos Juntos will auch jungen Menschen aus dem globalen Süden einen Bundesfreiwilligendienst ermöglichen, um Auslandserfahrungen zu sammeln und sich sozial zu engagieren.

Freiwillige aus Bolivien sucht Gastfamilie in Jena

Jena. Durch den Vamos Juntos e.V. bekommt die Kita Seidelhaus neue Unterstützung. Doch die Freiwillige aus La Paz, Bolivien, braucht noch eine Bleibe.

Die Kindertagesstätte Seidelhaus in Jena-Kernberge bekommt ab nächstem Februar Unterstützung aus der Ferne. Aus der Millionenstadt La Paz in Bolivien zieht es die 18-jährige Ximena Flores Blanco nach Jena, um einen Bundesfreiwilligendienst zu leisten. Möglich macht dies der Vamos Juntos e.V. (deutsch: Lasst uns zusammen gehen). Seit mehr als 20 Jahren betreibt der Verein soziale Straßenarbeit mit Schuhputzern in La Paz. Dort bedeuten saubere Schuhe eine gute Herkunft. Die Menschen, welche dem Schuhwerk neuen Glanz verleihen, stehen jedoch im sozialen Gefüge ganz unten. „Die gesellschaftliche Position der Schuhputzerinnen und Schuhputzer entspricht sozusagen ihrer Arbeitsposition – zu Füßen der Menschen, für die sie arbeiten“, teilt Vamos Juntos mit. Der Verein wolle einen Beitrag dazu leisten, die Lebensbedingungen der Schuhputzenden und ihrer Familien zu verbessern.

Seit Jahren unterstützen junge Menschen Vamos Juntos bei der Arbeit vor Ort. Für zwölf Monate leben und arbeiten sie in La Paz und leisten einen gemeinnützigen Beitrag. Nun will der Verein eine neue Idee umsetzen: Auch junge Menschen aus dem globalen Süden sollen die Möglichkeit bekommen, Auslandserfahrungen zu sammeln und sich sozial zu engagieren. Deshalb nehme Vamos Juntos Schuhputzer, deren Kinder sowie Freiwillige des Vereins für einen Freiwilligendienst in Deutschland auf.

Die 18-jährige Ximena freue sich bereits sehr auf ihre Zeit in Jena. Was sie aber noch braucht, ist eine Gastfamilie, bei der sie für die Zeit ihres Bundesfreiwilligendienstes unterkommen kann. Gastfamilie sein könne fast jeder – egal ob Familien mit Kindern, Alleinerziehende oder Alleinstehende, Paare oder Rentner. Lust auf gelebten interkulturellen Austausch sollte man aber haben.

Interessenten können sich per E-Mail an info@vamosjuntos.de oder unter Telefon 0159/03 00 46 34 melden.