Fremder macht es sich offenbar gemütlich in Wohnung eines 29-Jährigen

Jena. Der Wohnungsinhaber fand bei seiner Rückkehr von einer Party in die eigenen vier Wände mehrere Gegenstände woanders vor.

In der Wohnung des 29-Jährigen hatte es sich offensichtlich jemand während seiner Abwesenheit gemütlich gemacht. Wie die Polizei in Jena mitteilt, fand er verschiedene Dinge nicht mehr an ihrem ursprünglichen Ort wieder und auf dem Tisch stand benutztes Geschirr. Der Eindringling hatte es sich augenscheinlich gut gehen lassen. Merkwürdig an der ganzen Sache war, dass keinerlei Aufbruchspuren an der Wohnungstür festgestellt werden konnten und gestohlen wurde offensichtlich auch nichts.

Dann fiel dem Wohnungsinhaber noch ein Freund ein, der wohl einen Zweitschlüssel besitzt. Laut Polizei war er sehr wahrscheinlich für die Unordnung verantwortlich. Trotzdem wurden die Ermittlungen aufgenommen.

