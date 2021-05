Der Jenaer „Lo-Studente“-Betreiber Antonino Pileio (links) und sein Mitarbeiter Mario Koch hatten sichtlich gute Laune beim Bedienen der Gäste und ließen sich fürs Foto kurz mit am Tisch der Kundschaft nieder.

Freude in Jena: Jetzt darf man sich bedienen lassen

Jena. Die Außengastronomie ist am Freitag nach langer Corona-Zwangspause wieder gestartet.

Die Außen-Tische des „Lo Studente“ in der Johannisstraße waren am Freitag zur Mittagszeit bereits gut besetzt. Die Außengastronomie in Jena durfte nach der Zwangspause wieder öffnen.

„Lo-Studente“-Betreiber Antonino Pileio und sein Mitarbeiter Mario Koch hatten sichtlich gute Laune beim Bedienen der Gäste.

Wichtig ist für den Besuch eines Restaurants oder Cafés die vorherige Terminvereinbarung. Darüber hinaus muss in den Räumlichkeiten mit Kundenverkehr ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.