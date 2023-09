„Fridays for Future“ gegen Ausbau der Osttangente

Etwa 300 Leute haben sich am Freitag an der Demo von "Friday for Future" beteiligt.

Jena. Klima-Demo vereint 500 Menschen. Kommt Kommunalwahl-Initiative?

Einen „Moment der Stille“ haben die etwa 500 Teilnehmer der „Fridays for Future“-Demo Freitagnachmittag auf dem Holzmarkt eingelegt im Gedenken an Tausende Opfer aktueller Klimakatastrophen. Ein Redner verwies auf die Rekordtemperaturen des Monats Juli und die höchsten je gemessenen Meeresoberflächentemperaturen. „Wer da nicht in den Notfallmodus schaltet, hat nichts verstanden.“ Und die Bundesregierung müsse angezählt werden wegen nicht eingehaltener Klimaschutz-Ziele.

Umzug der "Fridays for Future"-Demo quer durch die Stadt unter anderem über die Osttangente. Foto: Thomas Stridde

Mehr Straße: mehr Verkehr

Die geplante Osttangenten-Erweiterung sprach eine Rednerin an: Mehr Straße erhöhe nicht die Mobilität, sondern den Verkehr. Die 31 Millionen Euro mögen in den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs gesteckt werden. Vonnöten sei eine gerechtere Mobilität, bei der die Interessen von Kindern, Jugendlichen und Beeinträchtigten mitgedacht werden. Aber wie stehe es um die umweltfreundlichen Alternativen? „Die Wahl haben wir nur, wenn das Angebot stimmt“, sagte die junge Frau.

Plakat, das in der roten Kurve die fatale Steigerung der Meeresoberflächentemperatur im Juli zeigt. Foto: Thomas Stridde

Kampagne zur Kommunalwahl

Für das Jenaer Klimabündnis, das 20 Initiativen vereint, stellte sich ein junger Mann als Justus vor. Jena habe sich bereit gezeigt zu handeln, wie man an dem im Stadtrat beschlossenen Klimaaktionsplan sehe, sagte Justus. „Der Plan ist aber scheiße im Verkehrsbereich.“ Konkret: Der Stadtrat habe nicht genug Geld freigelenkt, um Flächen umzuverteilen. Stattdessen werde viel zu sehr in Baumaßnahmen investiert, mit denen Natur zerstört und manch schädlicher Baustoff implementiert werde. Justus kündigte eine Kampagne zur Kommunalwahl im nächsten Jahr an. Da solle den Kandidatinnen und Kandidaten auf den Zahn gefühlt werden: „Was wollen diese Leute zur lebenswerten Bau- und Verkehrspolitik beitragen?“ Justus sprach die beschlossene Jenaer Wachstumsstrategie an. Sie müsse überarbeitet werden, weil sie eine „blinde Wachstumsstrategie“ sei. Viele Bauprojekte gehörten überprüft, ob sie noch zeitgemäß seien.

Die Demonstranten zogen durch die Stadt über die Osttangente und zurück zum Holzmarkt.