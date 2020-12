Das Friedenslicht ist in Thüringen angekommen

Das Friedenslicht bei der Verteilung am Hermsdorfer Bahnhof. In diesem Jahr nutzten die Pfadfinder nicht den Zug, sondern private Pkw, um das Licht in die Regionen zu tragen. Auf Abstand wurde bei der Übergabe geachtet.

Jena. Übergabeorte in Jena sind das Bahnhofsgebäude Göschwitz und die Katholische Kirche in der Wagnergasse

Das Friedenslicht aus Betlehem ist am Sonntagmorgen in Thüringen angekommen. Pfadfinder verteilten es, aus München kommend, bei einem Stopp in Hermsdorf und fuhren im Anschluss weiter gen Norden. Nachdem das Friedenslicht von der neunjährige Maria Khoury aus Betlehem in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem entzündet wurde, wird es nun im ganzen Land weitergereicht weitergereicht.

Das Friedenslicht soll – ganz nach dem diesjährigen Motto „Frieden überwindet Grenzen“, das eigentlich mit Bezug auf das 30-jährige Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung gewählt worden ist – nicht nur Ländergrenzen, sondern auch die durch die Corona-Pandemie notwendig gewordenen Abstände als Symbol der Nähe und Gemeinschaft überwinden. Die Friedenslichtaktion findet zum 27. Mal in Deutschland statt.

Übergabeorte in Jena sind von heute an bis einschließlich 23. Dezember das Bahnhofsgebäude in Jena-Göschwitz sowie vom 20. bis 27. Dezember die Katholische Kirche St. Johann Baptist in der Wagnergasse 34. Aufgrund der aktuellen Situation sollen in diesem Jahr enge Kontakte bei der Lichtübergabe vermieden werden.

Auf der Homepage des Friedenslichtes gibt es seine Karte, auf der Übergabeorte in der Nähe gefunden und auch eigene Übergabeorte gemeldet werden können: www.friedenslicht.de/vor-ort.