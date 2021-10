Friedrich-Loeffler-Institut am Standort Jena öffnet Türen

Jena/Riems. 111 Jahre Forschung zu Tiergesundheit

Mit der Beschreibung des Erregers der Maul- und Klauenseuche und der Entwicklung eines Impfstoffes dagegen gilt Friedrich Loeffler als Begründer der modernen Virusforschung. Die von ihm 1910 gegründete weltweit erste virologische Forschungsstätte auf der Insel Riems in der Ostsee ist heute die Zentrale des Friedrich-Loeffler-Instituts, des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit.

Zwei seiner zwölf Institute sind in Jena-Zwätzen angesiedelt. Hier werden bakterielle Infektionen und Zoonosen, von Tieren auf den Menschen übertragbare Krankheiten, erforscht sowie die Wechselwirkungen zwischen Infektionserregern und Wirtsorganismen.

Zum 111. Gründungsjubiläum am 10. Oktober bieten die FLI-Institute am Standort Jena und Riems einen Einblick in den spannenden Alltag ihrer Forschungseinrichtungen. Angeboten werden in Jena von 10 bis 15 Uhr kostenlose geführte Touren über das Institutsgelände, Einblicke in die anspruchsvolle Arbeit mit Infektionserregern werden gewährt.

Interessierte müssen sich vorab online registrieren über die Internetseite des Instituts: https://111.fli.de/de/startseite/jena. Für alle Besucher gilt die 2G-Regel. Das Mindest-Teilnehmeralter beträgt zwölf Jahre, auch für sie gilt 2G.