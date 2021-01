Friseurin mit stillem Protest in Jenaer Saalstraße

Friseurmeisterin Sandra Stenzel hat am Donnerstag vor ihrem Salon in der Saalstraße auf die Pleite ihres Unternehmens hingewiesen.

Jena. Friseurmeisterin Sandra Stenzel hat am Donnerstag vor ihrem Salon in der Saalstraße auf die Pleite ihres Unternehmens hingewiesen. Den Grund sieht sie im seit Mitte Dezember andauernden Lockdown und den an der unternehmerischen Realität von Soloselbstständigen vorbeigehenden Hilfsprogrammen. Seit Januar sind ihre Konten leer. Wie es weiter geht, weiß sie nicht. 2012 hatte sie sich selbstständig gemacht und bis zuletzt alle Rechnungen bezahlt, auch die volle Miete an Jenawohnen nochmals im Januar. Kunden sprachen ihr auf der Straße Mut zu.