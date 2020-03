Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Frühjahrsputz in Kahla: Selber anpacken ist die Devise

Wer nicht unter Quarantäne steht, sollte das Wochenende für einen Gang in die Natur nutzen, um sich mal ordentlich reinzuknien. Denn die Stadt Kahla ruft für Sonnabend, 14. März, zur Putzaktion „Saubere Umwelt“ auf, um „Wohlstandsmüll“ zu beseitigen. Gemeinsam geht es mit Müllsäcken und Arbeitshandschuhen ans Werk. So will beispielsweise der Freibadverein klar Schiff auf dem Gelände machen. Aber auch jeder, der allein oder zu zweit spazieren geht, kann den Tag nutzen, um unschöne Hinterlassenschaften aufzusammeln.

Einige andere Kommunen im südlichen und nördlichen Saaletal organisieren ebenfalls solche Frühjahrsputzaktionen, so in den nächsten Wochen in Zimmern, in Gumperda oder in Camburg, wo der Veranstalter Kanutours einen Saaleputz organisiert. Auch Privatpersonen packen über das Jahr immer mal an, so sagt Lutz Müller aus Schorba, dass er regelmäßig Gräben von Müll beräumt.

In Gräben landen Waschmaschinen und anderer Sondermüll

Carla Meierl, Bürgermeisterin von Thierschneck, antwortet auf Nachfrage der Verwaltung, dass die Einwohner im Ort ganzjährig achtgeben auf Ordnung, eine Putzaktion also nicht nötig sei. So ganz vernünftig agiert aber nicht jeder, erkennbar auch täglich in den Straßengräben des Kreises. Jährlich entsorgt die Kreisstraßenmeisterei zwischen 50 und 70 Kubikmeter Müll, teilt die Kreissprecherin auf Nachfrage mit.

Was sie dabei finden: Bauschutt jeder Art über Waschmaschinen, Autoteile, Autoreifen, Elektroschrott, Möbel, Hausmüll bis hin zum Sondermüll (Asbestplatten, Farbdosen, Ölbehälter, Autobatterien). Turnusmäßig werde jede Kreisstraße alle zwei Wochen befahren, um Schäden, Verunreinigungen und Müll ausfindig zu machen. „Kleinere Müllablagerungen werden sofort eingesammelt, größere Mengen bzw. Gegenstände werden zeitnah mit entsprechender Technik und Ausrüstung eingesammelt und entsorgt“, teilt die Kreissprecherin mit. Besonders betroffen seien Straßen bei Autobahnen oder in Wald- und Feldnähe, wo die Müllsünder unbeobachtet sind.

Freiwillige Helfer für den Frühjahrsputz in Kahla können sich bis zum 13. März melden: Telefon: 036424 77100, E-Mail: stadt@kahla.de